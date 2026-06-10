Historischer WM-Auftakt: Mexiko gegen Südafrika im Aztekenstadion

Die größte Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten beginnt mit einem Duell voller Geschichte. Mexiko und Südafrika treffen im Aztekenstadion aufeinander, bereits das zweite Eröffnungsspiel beider Mannschaften nach 2010. Während Mexiko unter heimischem Druck steht, kehrt Südafrika nach vierzehn Jahren zurück. Die Eröffnungsfeier und das erste von 104 Spielen markieren den Beginn eines Turniers mit rekordverdächtigen 48 Teilnehmern.

Mit einem spektakulären Auftakt startet am Donnerstag die bisher größte Fußball- Weltmeisterschaft der Geschichte. Im legendären Aztekenstadion von Mexiko -Stadt, das bereits 1970 und 1986 Eröffnungsspiel e ausrichtete, kommt es zum ersten Spiel zwischen Mexiko und Südafrika .

Dieses Duell hat besondere historische Bedeutung, denn beide Teams eröffneten bereits die Weltmeisterschaft 2010 in Johannesburg mit einem 1:1-Unentschieden. Nun, sechzehn Jahre später, treffen sie auf der größten Fußballbühne erneut aufeinander. Das ZDF überträgt die Partie ab 17:15 Uhr im Free-TV, während die Telekom den Livestream ab 18:30 Uhr anbietet.

Für Mexiko als Co-Gastgeber steht nicht nur der erste Sieg, sondern auch der Druck einer ganzen Nation im Raum, die nach den erfolgreichen Heim-WMs 1970 und 1986, die jeweils im Viertelfinale endeten, erneut ein Ausrufezeichen erwartet. Südafrika kehrt nach 2010 erstmals wieder auf die WM-Bühne zurück, nachdem man zuletzt 1998 und 2002 teilgenommen hatte. Die Eröffnungsfeier, die den offiziellen Song des Turniers präsentiert, soll einen aufregenden Startschuss für die kommenden Wochen geben.

Insgesamt nehmen 48 Nationen an diesem Turnier teil, das mit 104 Spielen bis zum Finale reichhaltigen Fußball bieten wird





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