Historischer WM-Rekord: Oyarzabal berührt 30 Minuten lang keinen Ball und Spanien blamiert sich gegen Kap Verde

Beim WM-Auftakt von Europameister Spanien gegen debütierenden Neuling Kap Verde ereigneten sich gleich mehrere historische Momente: Mikel Oyarzabal berührte als erster Spieler seit 1966 erst nach 30 Minuten den Ball, während die Spanier sich über ein enttäuschendes 0:0 ärgerten. Der Artikel beleuchtet den unerwartet glanzlosen Start der Spanier, die Bedeutung des Rekords für Oyarzabal und die tapfere Leistung Kap Verdes.

Stellen Sie sich vor, Sie spielen bei der Fußball-WM und berühren 30 Minuten lang nicht den Ball. So ist es Spanien -Star Mikel Oyarzabal ergangen, der damit unrühmliche WM-Geschichte schreibt!

Die erste Ballberührung bei der Blamage gegen Kap Verde (0:0) gelang dem 29-Jährigen erst nach einer halben Stunde. Laut Datenanbieter „Opta“ ist er damit der erste Spieler seit Beginn der Datenerfassung 1966, dem das passierte. Ein historischer WM-Rekord! Vor zwei Jahren im EM-Finale gegen England war der Profi von Real Sociedad San Sebastián noch der gefeierte Held – sein Siegtreffer zum 2:1 machte Spanien zum Europameister.

Beim WM-Auftakt gegen Kap Verde blieb Oyarzabal dieses Mal komplett wirkungslos. Nicht nur Oyarzabals Totalausfall in den ersten 30 Minuten wird von diesem WM-Spiel in Erinnerung bleiben. Denn: Spanien blamierte sich zum WM-Auftakt bis auf die Knochen. Der Europameister kam gegen Neuling Kap Verde nicht über ein 0:0 hinaus.

Auch Superstar Lamine Yamal konnte nicht helfen – die afrikanische Inselgruppe verteidigte tapfer und erkämpfte sich einen nicht für möglich gehaltenen Punkt. Europameister Spanien gegen Kap Verde – auf dem Papier hätte das eine klare Angelegenheit sein sollen. Die große Frage vor dem Anstoß: Wird es nach der 7:1-Gala der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao das erste Spiel der WM, das zweistellig ausgeht? Die eindeutige Antwort: Nein!

Ganz im Gegenteil. Es fielen gar keine Tore. Die größte WM-Sensation war perfekt. Vor allem in der ersten Halbzeit war der Europameister – noch ohne die beiden angeschlagenen Superstars Lamine Yamal (18) und Nico Williams (23) – extrem harmlos.

Bezeichnend: Erst in der 15. Minute gelang Spanien der erste Torschuss, kurz vor der Pause (39. ) durch einen Lattenschuss von Torres die erste Großchance. In der neu eingeführten Trinkpause (22.

Minute) tobte Spanien-Trainer Luis de la Fuente, war mit der Leistung seiner Stars gar nicht einverstanden





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