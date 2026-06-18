Historisches Abkommen: USA und Iran unterzeichnen Absichtserklärung für sofortigen Waffenstillstand und zukünftige Zusammenarbeit

Die Vereinigten Staaten und die Islamische Republik Iran haben eine wegweisende Absichtserklärung unterzeichnet, die einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand vorsieht. Das Abkommen umfasst die Beendigung aller militärischen Aktivitäten, die Aufhebung der Seeblockade, den Rückzug von US-Truppen aus der Region und umfassende wirtschaftliche Kooperationspläne. Zudem werden nukleare Fragen geregelt und die Aufhebung aller US-Sanktionen vereinbart. Das endgültige Abkommen soll innerhalb von 60 Taten verhandelt werden.

In einer historischen Wendung haben die Vereinigten Staaten von Amerika und die Islamische Republik Iran eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet, die das sofortige und dauerhafte Ende aller militärischen Hostilitäten zwischen beiden Nationen sowie ihren Verbündeten verkündet.

Diese Vereinbarung, die durch einen hochrangigen US-Regierungsbeamten öffentlich gemacht wurde, nachdem zuvor Medienfassungen zirkulierten, tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Beide Seiten verpflichten sich darin feierlich, keinen Krieg oder militärischen Einsatz gegeneinander zu beginnen, auf Drohungen und Gewalt zu verzichten und die territoriale Integrität sowie die Souveränität des Libanon zu achten. Dies markiert das Ende einer langen Phase direkter und proxy-Konflikte in der Region. Ein zentraler Bestandteil der Erklärung ist die umgehende Entspannung der maritimen Spannungen.

Die USA verpflichteten sich, ihre Seeblockade gegen den Iran sowie alle damit verbundenen Störungen und Hindernisse unverzüglich aufzuheben. Diese Aufhebung soll innerhalb von 30 Tagen vollständig abgeschlossen sein. Im Gegenzug wird der Iran den Schiffsverkehr im Persischen Golf und im Golf von Oman umgehend wieder auf das Vorkriegsniveau bringen und, nach der Beseitigung technischer und militärischer Hindernisse sowie der Minenräumung, innerhalb von 30 Tagen den vollständigen freien Handelsschiffsverkehr sicherstellen.

Darüber hinaus nimmt der Iran Gespräche mit dem Sultanat Oman auf, um die zukünftige Verwaltung und maritimen Dienste in der strategisch entscheidenden Straße von Hormus im Einklang mit internationalem Recht und unter Einbeziehung aller Anrainerstaaten zu regeln. Fernab der Sicherheitsfragen sieht die Absichtserklärung ein umfassendes Programm für wirtschaftliche Wiederbelebung und Zusammenarbeit vor. Die USA verpflichten sich, gemeinsam mit regionalen Partnern einen endgültigen Plan für den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Entwicklung des Iran zu erarbeiten.

Dieser Plan soll ein Volumen von mindestens 300 Milliarden US-Dollar umfassen und auf gegenseitiger Zustimmung basieren. Der konkrete Umsetzungsmechanismus soll innerhalb von 60 Tagen als Teil des finalen Abkommens festgelegt werden.

Zudem garantieren die USA, alle notwendigen Lizenzen, Verzichtserklärungen und Genehmigungen für die erforderlichen Finanztransaktionen bereitzustellen, um die wirtschaftliche Reintegration des Iran zu ermöglichen. Auf der nuklearen Agenda, die jahrzehntelang im Zentrum des Konflikts stand, einigen sich beide Parteien auf einen klaren Fahrplan. Der Iran bekräftigt seine Absicht, keine nuklearen Waffen beschaffen oder entwickeln zu wollen. Beide Seiten vereinbaren, die Entsorgung von hochangereichertem Uran zu regeln, möglicherweise durch Verdünnung vor Ort unter IAEA-Aufsicht.

Fragen der Urananreicherung und andere nukleare Themen, die den Bedürfnissen Irans entsprechen, sollen auf Basis eines zufriedenstellenden Rahmens im endgültigen Abkommen behandelt werden. Bis zu dessen Abschluss wird der Status quo aufrechterhalten: Der Iran behält sein Nuklearprogramm in der aktuellen Konfiguration bei, und die USA verhängen keine neuen Sanktionen oder verlegen zusätzliche Streitkräfte in die Region. DieAufhebung des umfassenden Sanktionsregimes ist ein weiterer Eckpfeiler der Vereinbarung.

Die USA verpflichten sich, alle einseitigen Sanktionen - sowohl primäre als auch sekundäre - sowie Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und Beschlüsse des Gouverneursrats der IAEA, die gegen den Iran verhängt wurden, aufzuheben. Dieser Prozess soll gemäß einem vereinbarten Zeitplan erfolgen, der integraler Bestandteil des endgültigen Abkommens sein wird. Beide Seiten betonen die Bedeutung einer raschen Klärung der Sanktionsfrage. Um den gesamten Prozess zu besiegeln, wird ein finales, detailliertes Abkommen innerhalb von 60 Tagen nach Unterzeichnung der vorliegenden Absichtserklärung verhandelt und abgeschlossen.

Diese Frist kann im gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden. Das finale Dokument soll eine dauerhafte Beendigung des Krieges an allen Fronten bestätigen und die hier skizzierten Bestimmungen präzisieren und ergänzen.

Zudem verpflichten sich beide Nationen, die Souveränität und territoriale Integrität des jeweils anderen zu respektieren und sich nicht in die inneren Angelegenheiten einzumischen. Die USA sagen zudem den Rückzug ihrer Streitkräfte aus dem Umfeld des Iran innerhalb von 30 Tagen nach Unterzeichnung des finalen Abkommens zu





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