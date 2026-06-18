Die Vereinigten Staaten und die Islamische Republik Iran haben eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet, die sofortige Militärruhe, den Rückzug von Streitkräften und die Aufhebung der Seeblockade vorsieht. Das Abkommen markiert einen Wendepunkt in den Beziehungen beider Länder und soll innerhalb von 60 Tagen zu einem finalen Vertrag führen. Es umfasst Regelungen zur territorialen Integrität des Libanon, zur nuklearen Abrüstung, zur Aufhebung von Sanktionen und einen umfassenden Wiederaufbauplan für den Iran im Wert von 300 Milliarden Dollar.

In einer überraschenden und historischen Wendung haben die Vereinigten Staaten von Amerika und die Islamische Republik Iran eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet, die den langjährigen Konfrontationskurs zwischen beiden Staaten beenden und eine neue Ära der Zusammenarbeit einläuten soll.

Das Dokument, das von hochrangigen Regierungsvertretern beider Seiten in einer nicht genannten Location unterzeichnet wurde, legt einen straffen Zeitplan für die Verhandlungen eines endgültigen Abkommens fest und sieht umfassende gegenseitige Verpflichtungen vor, die unmittelbar in Kraft treten. Die Vereinbarung, die nach öffentlicher machen durch einen US-Regierungsbeamten und nach vorherigen Berichten in Medien bekannt wurde, markiert einen potenziellen Durchbruch in mehreren Jahrzehnte alten Konfliktdomänen - von der nuklearen Frage über regionale Stellvertreterkriege bis hin zu maritimen Sicherheitsfragen in der Straße von Hormus.

Ein zentraler Pfeiler der Absichtserklärung ist die sofortige und dauerhafte Beendigung aller militärischen Aktivitäten, insbesondere im Libanon. Beide Seiten verpflichten sich explizit, keinen Krieg oder militärischen Einsatz gegeneinander zu beginnen, auf Drohungen und Gewalt zu verzichten und die territoriale Integrität sowie die Souveränität des Libanon zu achten. Diese Bestimmung zielt direkt auf die jahrzehntelange Unterstützung不同的 bewaffneter Gruppen in der Region ab und soll den Weg für eine stabile Friedensregelung im Libanon ebnen.

Das endgültige Abkommen, das innerhalb von 60 Tagen nach Unterzeichnung dieser Absichtserklärung verhandelt und abgeschlossen werden soll, soll diese dauerhafte Beendigung des Krieges an allen Fronten, einschließlich im Libanon, bestätigen und durch weitere detaillierte Bestimmungen ergänzen. Die Frist von 60 Tagen kann im gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden, was auf die Komplexität der zu regelnden Themen hinweist. Unmittelbar nach der Unterzeichnung beginnen die Vereinigten Staaten, ihre Seeblockade gegen den Iran sowie alle damit verbundenen Störungen und Hindernisse aufzuheben.

Sie verpflichten sich, die Seeblockade innerhalb von 30 Tagen vollständig zu beenden. Während dieser Übergangsphase stellt die Islamische Republik Iran den Schiffsverkehr auf das Vorkriegsniveau wieder her. Parallel dazu verpflichten sich die USA, ihre Streitkräfte innerhalb von 30 Tagen nach Unterzeichnung des abschließenden Abkommens aus dem Umfeld Irans abzuziehen. Diese beiden Punkte - die Aufhebung der Seeblockade und der Truppenrückzug - adressieren zwei der drängendsten sicherheitspolitischen Forderungen Teherans und sollen die wirtschaftliche und militärische Lage des Iran erheblich entlasten.

Zudem sichert der Iran zu, nach besten Möglichkeiten für die sichere und unentgeltliche Durchfahrt von Handelsschiffen für 60 Tage zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman zu sorgen. Der Handelsschiffsverkehr soll sofort beginnen und, sobald der Iran technische und militärische Hindernisse beseitigt und Minen geräumt hat, innerhalb von 30 Tagen wieder vollständig hergestellt sein.

Zur langfristigen Regelung der maritimen Navigation wird der Iran Gespräche mit dem Sultanat Oman aufnehmen, um die künftige Verwaltung und maritime Dienste in der strategisch bedeutsamen Straße von Hormus festzulegen - im Austausch mit anderen Anrainerstaaten des Persischen Golfs und im Einklang mit geltendem internationalem Recht sowie den souveränen Rechten der Küstenstaaten. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Absichtserklärung betrifft die umfassende wirtschaftliche und diplomatische Reintegration des Iran in die internationale Gemeinschaft.

Die Vereinigten Staaten verpflichten sich, gemeinsam mit regionalen Partnern einen endgültigen Plan für den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Entwicklung des Iran zu erarbeiten. Dieser Plan soll ein Volumen von mindestens 300 Milliarden Dollar umfassen und auf gegenseitiger Zustimmung basieren. Der Mechanismus zur Umsetzung soll innerhalb von 60 Tagen als Teil des endgültigen Abkommens festgelegt werden.

Zudem stellen die USA alle notwendigen Lizenzen, Verzichtserklärungen und Genehmigungen für die erforderlichen Finanztransaktionen bereit. Dies ebnet den Weg für massive ausländische Investitionen und den Zugang des Iran zu internationalen Finanzmärkten. Im nuklearen Bereich bekräftigt die Islamische Republik Iran, dass sie weder nukleare Waffen beschaffen noch entwickeln will. Beide Seiten haben vereinbart, die Entsorgung von hochangereichertem Material zu regeln, möglicherweise durch Verdünnung vor Ort unter Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA).

Zudem haben beide Parteien beschlossen, Fragen der Urananreicherung und andere nukleare Themen, die mit den Bedürfnissen Irans zusammenhängen, auf Basis eines zufriedenstellenden Rahmens im endgültigen Abkommen zu behandeln. Dieses Abkommen wird die Bestimmungen dieses Paragrafen bestätigen. Bis zum Abschluss des endgültigen Abkommens halten beide Seiten den Status quo aufrecht: Der Iran behält den aktuellen Status seines Nuklearprogramms unverändert fort, die USA verhängen keine neuen Sanktionen und entsenden keine zusätzlichen Streitkräfte in die Region.

Die umfassende Aufhebung von Sanktionen bildet einen weiteren Kernpunkt. Die Vereinigten Staaten verpflichten sich, alle Sanktionen aufzuheben, die auf Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, Beschlüssen des Gouverneursrats der IAEA sowie einseitigen US-Sanktionen - primären und sekundären - basieren. Die Aufhebung soll nach einem vereinbarten Zeitplan erfolgen, der Teil des endgültigen Abkommens ist. Beide Seiten erkennen die Bedeutung der Sanktionsbeendigung an und verpflichten sich, dieses Thema in den Verhandlungen unverzüglich zu klären, um eine Einigung zu erzielen.

Diese vollständige Aufhebung ist für den Iran von existentieller wirtschaftlicher Bedeutung und würde den Weg für den geplanten 300-Milliarden-Dollar-Wiederaufbauplan frei machen. Schließlich bekräftigen die USA und Iran ihre gegenseitige Achtung der Souveränität und territorialen Integrität. Beide Länder verpflichten sich, die Souveränität und territoriale Integrität des jeweils anderen zu respektieren und sich nicht in die inneren Angelegenheiten des anderen einzumischen.

Diese Klausel stellt eine grundlegende normative Veränderung in den bilateralen Beziehungen dar und kann als Basis für eine normalisierte diplomatische Beziehung dienen. Die unterzeichnete Absichtserklärung soll somit einen umfassenden Rahmen für den Übergang von einer Politik der maximalen Druckausübung und Konfrontation hin zu einerÄra der diplomatischen Lösung und wirtschaftlichen Kooperation bilden. Die kommenden 60 Tage werden entscheidend sein, ob dieser ehrgeizige Fahrplan in ein finales, bindendes Abkommen münden kann





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