Die Philadelphia Eagles erringen das größte Thanksgiving-Comeback der NFL-Geschichte. Ein 21-Punkte-Rückstand wird gegen Dallas in 39:38 umgekehrt.

Das Thanksgiving -Spiel der National Football League endet mit einem einzigartigen Drama, da die Philadelphia Eagles die Dallas Cowboys knapp mit 39 zu 38 besiegen. Die Gastgeber drehten dabei eine Defizit von 21 Punkten im Rückstand. Es handelt sich um das größte Comeback der Geschichte von Thanksgiving spielen in der NFL. Die Dallas Cowboys waren zur Halbzeit noch klar mit 28 zu 10 in Führung gegangen. Danach gelangen den Eagles 29 der letzten 39 erzielten Punkte im gesamten Spiel. Die Dallas Cowboys kamen in der Schlussphase lediglich zu einem weiteren Touchdown.

Unglaubliches Comeback der Philadelphia Eagles

Die Gäste starteten schwach und blieben im ersten Viertel ohne eigene Punkte. In den ersten beiden Vierteln lief bei Dallas fast alles perfekt. Javonte Williams erzielte zwei Rushing-Touchdowns und fing zusätzlich einen Touchdown-Pass. KaVontae Turpin steuerte einen weiteren Touchdown bei. Insgesamt lagen die Cowboys statistisch vorne bei 416 zu 369 Yards Gesamtgewinn. Die Dallas Cowboys verfügten über 151 zu 68 Rushing Yards und 24 zu 18 First Downs. Der Ballbesitz bei Dallas betrug 35:01 Minuten im Vergleich zu 24:59 Minuten bei den Eagles.

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Joe Milton dominiert als Start-Quarterback

Dennoch gewannen die Philadelphia Eagles das entscheidende Duell durch Big Plays. Quarterback Joe Milton absolvierte gegen sein früheres Team erst seinen dritten Start in der NFL. Er erreichte 331 Yards und warf drei Touchdown-Pässe bei einer Interception. Zusätzlich lief Milton selbst zu einem Touchdown. Sein Passer Rating lag bei einem beeindruckenden Wert von 121,8. Der Wide Receiver DeVonta Smith fing zwei Touchdown-Pässe über 50 und 45 Yards Distanz. Smith knackte damit die 200-Yard-Marke für die Philadelphia Eagles.

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Statistische Überlegenheit nutzt Dallas nichts

Die Pässe der Philadelphia Eagles erreichten 297 Air Yards im Vergleich zu 179 Yards bei Dallas. Ein geblockter Punt von Dallas mündete im vierten Viertel direkt in einen Touchdown. Beide Teams leisteten sich einen Turnover. Die Defensive der Dallas Cowboys sackte Joe Milton fünfmal. Die Defensive der Philadelphia Eagles sackte Prescott dreimal. Die Eagles scheiterten zudem bei beiden Two-Point-Conversions. Nur deshalb blieb Dallas bis zuletzt mit 38 zu 36 vorne. Der Kicker Jake Elliott entschied die Partie dann mit seinem zweiten Field Goal des Abends. Elliott hatte bereits im zweiten Viertel aus 48 Yards getroffen.