Historisches Dreiergespräch: Trump, Putin und Xi planen APEC-Treffen in Shenzhen

US-Präsident Donald Trump, Kreml-Chef Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping sollen am Donnerstag in Shenzhen zusammentreffen. Das Treffen findet am Rand des APEC-Gipfels statt und markiert eine diplomatische Premiere ohne Bestätigung aus Peking.

Ein diplomatisches Ereignis ohne historisches Vorbild steht bevor: Die Staatschefs der Vereinigten Staaten, Russlands und Chinas sollen gemeinsam an einem Tisch sitzen. US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin haben die Details für ein Treffen am kommenden Donnerstag bestätigt, das in der südchinesischen Stadt Shenzhen stattfinden soll. Chinas Staatschef Xi Jinping ist Teil dieser vereinbarten Agenda, wobei Peking die finale Zustimmung bisher noch nicht explizit erteilt hat.

Termin und Ort des Gipfels in Shenzhen

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass bestätigt, dass sich die drei Weltführer am kommenden Donnerstag am Rande des APEC-Gipfels treffen werden. Die asiatisch-pazifische Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) gastiert in Shenzhen vom 18. bis 19. November. Das Weiße Haus hatte diesen Termin bereits am Freitag offiziell angekündigt. Diese zeitliche Einordnung ist entscheidend, da das Treffen vor dem Hintergrund der laufenden wirtschaftlichen und geopolitischen Spannungen in der Region stattfindet.

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Obwohl Peking die direkte Bestätigung noch ausstehen lässt, gab es erste Indizien für die Teilnahme. Die Außenamtssprecherin Mao Ning erklärte, dass China mit den relevanten Parteien über ein Treffen der drei Staatschefs in Kontakt stehe. Sollte das Gespräch tatsächlich stattfinden, handelt es sich um eine absolute Premiere in der Geschichte der internationalen Diplomatie. Noch nie haben die Regierungschefs dieser drei Mächte zu dritt eine gemeinsame Runde absolviert.

Inhaltliche Schwerpunkte und außenpolitische Ziele

Laut hohen US-Regierungsvertretern, auf die sich die Nachrichtenagentur AFP beruft, sollen auf der Tagesliste vorrangig atomare Abrüstung und die Lage im Iran-Krieg stehen. Der seit Jahren andauernde russische Krieg in der Ukraine hingegen wird nicht Teil der Verhandlungen sein. Dies deutet auf eine gezielte Fokussierung auf globale Sicherheitsfragen hin, während der europäische Konflikt ausgeklammert wird. Die Positionierung des Treffens am Rande eines Wirtschaftsgipfels verleiht dem Ereignis zusätzliche symbolische Bedeutung.

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Dieser Ansatz löst bei Beobachtern Skepsis aus. Der Verdacht liegt nahe, dass der Kreml neue Gesprächsangebote primär propagandistisch nutzt, während die Kampfhandlungen in der Ukraine weitergehen. Für Wladimir Putin könnte bereits das gemeinsame Foto mit Donald Trump und Xi Jinping einen erheblichen außenpolitischen Erfolg darstellen. Es signalisiert internationale Anerkennung und breitet diplomatische Isolation auf, was seine Verhandlungsposition stärken würde.

Handelskonflikte und historische Perspektiven

Parallel zu den sicherheitspolitischen Themen schwelt ein intensiver Handelsstreit zwischen den USA und China. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer forderte Peking bereits am Freitag auf, seine früheren Verpflichtungen, insbesondere im Bereich der US-Agrarprodukte und seltenen Erden, endlich vollständig zu erfüllen. Diese wirtschaftlichen Reibungspunkte überschneiden sich mit den diplomatischen Bemühungen, was die Dynamik des bevorstehenden Treffens weiter kompliziert. Die Vereinbarungen, die möglicherweise nicht sofort unterschrieben werden, dienen zunächst der Signalwirkung.

Der frühere hochrangige US-Diplomat Danny Russel analysierte die Situation im Hinblick auf die russischen Interessen. Er betonte, dass Putin am meisten von einem solchen Dreiergipfel profitiere und dass die Russen ein solches Treffen eindeutig vorantrieben. Aus seiner Sicht wäre es ein enormer diplomatischer Coup, die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf diese Interaktion zu lenken. Das Ereignis selbst, noch bevor konkrete Abkommen ratifiziert sind, liefert bereits ein historisches Bild der gegenwärtigen Machtkonstellation.