Historisches Finale bei French Open: Qualifikantin Maja Chwalinska trifft auf Mirra Andrejewa

Bei den French Open 2026 steht mit Maja Chwalinska zum zweiten Mal überhaupt eine Qualifikantin im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers. Die Polin, Nummer 114 der Welt, besiegte im Halbfinale Diana Schnaider und trifft nun auf die 19-jährige Russin Mirra Andrejewa, die als erste nach 2005 geborene Spielerin ein Major-Finale erreichte. Ein Bericht über einen beispiellosen Lauf zweier Youngsters in Paris.

Mit Maja Chwalinska steht zum zweiten Mal in der Geschichte eine Qualifikantin im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers. Nach der Britin Emma Raducanu, die bei den US Open 2021 den Titel gewann, schafft nun auch die 24-jährige Polin das Kunststück, sich von der Qualifikation bis zum Finale in Paris durchzusetzen.

Im Halbfinale bezwang Chwalinska, aktuell Weltranglisten-114. , die Russin Diana Schnaider, die vom deutschen Coach Sascha Bajin betreut wird, mit 7:6 (7:4) und 6:4. Es ist ihr neunter Sieg in Serie bei den French Open, nachdem sie erstmals überhaupt das Hauptfeld beim Sandplatz-Turnier erreicht hatte. Vor dem Endspiel um den Coupe Suzanne Lenglen am Samstag avanciert dieses Turnier bereits zum mit Abstand besten ihrer Karriere.

Chwalinska bestritt in Paris ihr erstes Halbfinale überhaupt auf der WTA-Tour. Im Finale trifft die Polin auf Mirra Andrejewa. Die 19-jährige Russin hatte sich zuvor mit einem klaren 6:1, 6:3 gegen Marta Kostjuk aus der Ukraine durchgesetzt. Andrejewa steht nicht nur als erste Spielerin, die nach 2005 geboren wurde, in einem Major-Endspiel; sie ist zugleich die erste Teenagerin seit Jahren, die ein Grand-Slam-Finale erreicht.

Bei den Männern hat noch niemand dieses Kunststück in so jungen Jahren vollbracht. Die Weltranglisten-achte demonstrierte in ihrem Halbfinalspiel eine beeindruckende Reife und Schnelligkeit. Chwalinska und Schnaider waren zuvor einmal auf Sand aufeinandergetroffen - vor vier Jahren bei einem ITF-Turnier in Istanbul, als beide noch weit außerhalb der Top 500 standen. Damals siegte Schnaider.

Auf dem Court Philippe-Chatrier ging die Russin nun als Favoritin in die Partie. Sascha Bajin hatte vor dem Spiel betont: "Hoffen wir mal, dass sie sich nur auf den Ball konzentriert und nicht auf die Gegnerin oder das Ranking.

" Unter geschlossenem Dach entwickelte sich jedoch eine hochklassige und enge Begegnung auf Augenhöhe. Mit ihrem variantenreichen Spiel und ihrer taktischen Flexibilität setzte Chwalinska Schnaider immer wieder unter Druck. Besonders bemerkenswert: Nachdem Schnaider im Tiebreak des ersten Satzes bereits klar geführt hatte, kämpfte sich Chwalinska zurück und holte sich nach 77 Minuten den Satz. Andrejewa hatte für ihren Halbfinalsieg eine Minute weniger gebraucht.

Auch im zweiten Durchgang zeigte sich ein ähnliches Bild: Beide Spielerinnen spielten intensiv und aggressiv, wobei die körperliche Belastung deutlich wurde. Doch Chwalinska ließ sich nicht mehr stoppen und vollendete nach 1:17 Stunden Gesamtspielzeit mit einem starken zweiten Satz ihren Weg ins Finale





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