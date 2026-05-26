Historisches Gut Almerfeld in Brilon: 1738 erbaut, 15 000 m² Anwesen für 995 000 Euro zu verkaufen

Das 1738 errichtete Gut Almerfeld im Sauerland bietet ein rund 15 000 Quadratmeter großes Anwesen, bestehend aus einem Herrenhaus mit acht Zimmern, ehemaligen Stallungen und denkmalgeschützten Nebengebäuden. Verschiedene Nutzungsmöglichkeiten von Gästehaus bis Atelier stehen zur Verfügung. Kaufpreis 995 000 Euro.

Wer schon immer davon geträumt hat, das Leben eines Gutsherren zu führen, erhält nun die seltene Chance, ein Stück lebendige Geschichte zu erwerben. Im Herzen des Sauerland s, in Brilon , steht das historische Gut Almerfeld zum Verkauf - ein Anwesen, das bereits im Jahre 1738 errichtet wurde und heute für 995 000 Euro angeboten wird.

Dieses einzigartige Gut umfasst ein weitläufiges Gesamtareal von rund 15 000 Quadratmetern, das durch eine prachtvolle Allee zum Haupteingang führt. Die alphanumerisch anmutende Steinfreitreppe leitet Besucher zu einem Herrenhaus von etwa 380 Quadratmetern Wohnfläche, das mit acht großzügigen Zimmern und einem Eingangsbereich aufwartet, dessen Boden im klassischen schwarz‑weißen Schachbrettmuster gestaltet ist. Im Inneren verbinden sich historische Elemente mit modernen Möglichkeiten, sodass das Haus flexibel für unterschiedliche Nutzungskonzepte adaptiert werden kann.

Das Anwesen besteht nicht nur aus dem imposanten Herrenhaus, sondern umfasst ebenfalls einen ehemaligen Pferdestall, einen früher genutzten Kuhstall sowie weitere denkmalgeschützte Nebengebäude, die alle von erheblicher Substanz zeugen. Diese Bausubstanz eröffnet dem zukünftigen Eigentümer ein breites Spektrum an Nutzungsideen: von einem exklusiven Gästehaus über ein lichtdurchflutetes Atelier bis hin zu einer repräsentativen Sammlung von Old‑timern oder Luxusfahrzeugen. Die Immobilie war im Laufe der Jahrhunderte Zeuge wechselnder Nutzungen: Bis etwa Mitte des 20.

Jahrhunderts diente das Gut der landwirtschaftlichen Produktion, bevor es von Mönchen des Franziskanerordens bewohnt wurde. Später nutzte die Chorakademie Dortmund das Anwesen als Übungs- und Atelierstätte, wodurch das Gut eine reiche kulturelle Geschichte ansammelt. Birgit Krell von Engel & Völkers Ostwestfalen, die das Gut Almerfeld im Auftrag von BILD vermarktet, betont die besondere Aufgabe, ein Anwesen mit solch tief verwurzelter Historie zu vermitteln.

Sie sieht sich als Brückenbauer zwischen einer glanzvollen Vergangenheit und einer vielversprechenden Zukunft und möchte potenziellen Käufern die Möglichkeit bieten, ein kulturelles Erbe zu bewahren und gleichzeitig bleibende Werte zu schaffen. Laut den Verkaufsunterlagen wurden bereits Besichtigungen durchgeführt und das Interesse ist groß. Wer über das nötige Kapital verfügt und den Wunsch nach Ruhe, Raum und historischer Authentizität hegt, findet in Brilon ein Anwesen, das genau diese Erwartungen erfüllt.

In einer Zeit, in der historische Villen und Gutshöfe immer seltener zum Verkauf stehen, präsentiert sich das Gut Almerfeld als einmalige Gelegenheit, ein Stück norddeutscher Geschichte zu besitzen und es nach eigenen Visionen zu gestalten





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