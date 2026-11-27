Das denkmalgeschützte Gut Espenlake in Boker Heide wird für 1,95 Millionen Euro angeboten. Das Anwesen bietet 228 Quadratmeter Wohnfläche, 15 Zimmer und umfangreiches Grundstückspotenzial.

Das historische Gut Espenlake am Rande der Boker Heide wird nun erstmals zum Verkauf angeboten. Für einen Kaufpreis von 1,95 Millionen Euro können interessierte Käufer die Chance ergreifen, das Anwesen mit einer fast 370-jährigen Geschichte zu übernehmen. Dieses historische Gut bietet nicht nur weitreichende Ländereien, sondern auch ein Haupthaus mit erheblichem Wohnraum.

Erbaut 1658 von Johann von Plettenberg

Errichtet wurde das Gutshaus im Jahr 1658 durch Johann von Plettenberg, der zu jener Zeit als fürstlich-paderbornischer Amtmann fungierte. Die Gründung dieses Adelssitzes markiert den Beginn einer langen Tradition, die bis in das siebzehnte Jahrhundert zurückreicht. Seit seiner Errichtung wechselte das Anwesen mehrfach zwischen adeligen Besitzern, was die komplexe Herkunft der Familie Plettenberg unterstreicht. Der heutige Zustand zeugt noch heute von dieser aristokratischen Vergangenheit.

Also read Aktion gegen Lebensmittelbetrug – Waren im Wert von 79 Millionen Euro beschlagnahmt

228 Quadratmeter Wohnfläche mit 15 Zimmern

Das Haupthaus des Gutshofs bietet den künftigen Eigentümern insgesamt etwa 228 Quadratmeter Wohnfläche verteilt auf 15 verschiedene Zimmer. Viele dieser Räume sind noch nahezu im Originalzustand erhalten, was sich in alten Türen und Fenstern widerspiegelt. In einem der Zimmer sind zudem noch originale historische Tapeten zu finden, die den Charme des Gebäudes betonen. Dieser Erhaltungszustand macht das Gut zu einem besonderen Liebhaberstück für Geschichtsfreunde.

Marcel Kunz lobt das Potenzial des Anwesens

Marcel Kunz von der Maklerfirma Engel & Völkers hat die Immobilie ins Blickfeld gerückt und die spezifischen Qualitäten des Objekts hervorgehoben. Er betont, dass Besucher des Ensembles sofort einen besonderen Charme verspüren, der über das hinausgeht, was ein einfacher Gutshof bietet. Für Kunz ist das Anwesen ein echtes Liebhaberstück mit unzähligem Potenzial, das sich für verschiedene Nutzungen eignet. Seine Bewertung unterstreicht die emotionale und historische Bindung, die das Gebäude ausstrahlt.

Advertisement

Advertisement

Gebäudekomplex umfasst Stallgebäude

Neben dem Haupthaus gehört zu dem Gesamtensemble ein weiteres Gebäude mit einer Fläche von 480 Quadratmetern. Dieses ehemalige Stallgebäude bietet vielseitige Nutzungsmöglichkeiten für verschiedene Interessensgruppen. Es eignet sich beispielsweise für die Haltung von Pferden oder für die Unterbringung einer großen Fahrzeugsammlung. Nach einem entsprechenden Ausbau könnten die Räume auch als künstlerisches Atelier oder als Gästehaus umgenutzt werden.

Modernisierungskosten für denkmalgeschützte Immobilie

Der Kaufpreis von 1,95 Millionen Euro bildet nicht die alleinigen Kosten für den Erwerb des Gutshofs ab. Da es sich um ein denkmalgeschütztes Anwesen handelt, sind zusätzliche Investitionen für die Modernisierung erforderlich. Die Eigentümer müssen finanziell darauf vorbereitet sein, in die Erhaltung und Anpassung der historischen Substanz zu investieren. Diese Tatsache ist bei der Kalkulation der Gesamtkosten unbedingt zu berücksichtigen, da der Denkmalschutz strenge Auflagen mit sich bringt.