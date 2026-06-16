Historisches Jubiläum, Castor-Transport, Verletzter Polizist und WM-Auftakt

Erinnerung an Dagmar Berghoff als erste tagesschau-Moderatorin, Castor-Transport nach Brokdorf, Polizist in Göttingen angeschossen, Bahnstrecke Hamburg-Berlin wieder freigegeben, erfolgreicher WM-Auftakt des DFB-Teams, Pläne für Wiedehopfe-Wiederansiedlung, Eintritt auf Elbphilharmonie-Plaza erhöht, SpaceX an der Börse und Konflikt um Metallsplitter auf Ironman-Strecke.

Vor 50 Jahren jährt sich der historische Moment, als Dagmar Berghoff als erste Frau die tagesschau moderierte. In der Region gibt es Neuigkeiten zum letzten Castor-Transport nach Brokdorf .

Die Behälter wurden in Brunsbüttel umgeladen. Die Bundeswehr hat ihre Reserveausbildung präsentiert. In Göttingen wurde ein Polizist durch Schüsse schwer verletzt, und die Bahnstrecke Hamburg-Berlin ist wieder freigegeben. Das DFB-Team feierte einen erfolgreichen WM-Auftakt, und es gibt Pläne für eine Wiedehopfe-Wiederansiedlung.

Die Elbphilharmonie plant, den Eintritt auf ihrer Plaza auf fünf Euro zu erhöhen. SpaceX geht an die Börse, und es gibt einen Konflikt um Metallsplitter auf der Ironman-Strecke





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