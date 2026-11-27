Den Philadelphia Eagles gelingt an Thanksgiving eine historische Wende. Die Dallas Cowboys geben in der Schlussphase einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand.

Den Philadelphia Eagles gelingt an Thanksgiving eine historische Wende. Die Dallas Cowboys geben in der Schlussphase einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand. -Duell bei den Dallas Cowboys gedreht.

Nach einem 10:31-Rückstand siegten die Eagles am Donnerstag noch mit 39:38 – und schafften damit das größte Comeback nach Rückstand in der NFL-Geschichte der Thanksgiving-Spiele. Kicker Jake Elliott traf zwei Sekunden vor Schluss aus 59 Yards zum entscheidenden Field Goal. Quarterback Joe Milton führte Philadelphia bei der Aufholjagd in Dallas an und warf für 331 Yards und drei Touchdowns.dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung.

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Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest duEinen weiteren Touchdown erzielte er selbst per Lauf. Sein wichtigster Receiver war DeVonta Smith, der elf Pässe für 200 Yards und zwei Touchdowns fing. Auch die Special Teams der Eagles trugen zur Wende bei: Philadelphia blockte im Schlussviertel einen Punt und brachte den Ball zum Touchdown in die Endzone.