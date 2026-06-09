Historisches Schloss in Schochwitz kommt unter den Hammer

Ein denkmalgeschütztes Schloss aus dem 12. Jahrhundert im Saalekreis wird versteigert. Das Renaissancegebäude mit parkähnlicher Anlage, Veranstaltungssälen und Ferienwohnungen sucht für mindestens 750.000 Euro einen neuen Besitzer.

Das denkmalgeschützt e Schloss in Schochwitz im Saalekreis steht zum Verkauf. Die historische Anlage, die auf das 12. Jahrhundert zurückgeht und im 17. Jahrhundert als Renaissance bau errichtet wurde, umfasst ein 4640 Quadratmeter großes Grundstück mit parkähnlichem Garten.

Das Schlossgebäude selbst bietet etwa 1517 Quadratmeter Wohnfläche, aufgeteilt auf 38 Zimmer, mehrere Sanitärbereiche, drei Ferienwohnungen und zwei große Veranstaltungssäle. Die Dächer wurden teilweise erneuert und es wurden neue Holzfenster mit Isolierverglasung eingebaut. Das Objekt wird von der Deutschen Grundstücksauktionen AG in Berlin versteigert, mit einem Startgebot von 750.000 Euro. Laut Wilhelm Leitner von der Leipziger Niederlassung des Auktionshauses ermöglicht die Kombination aus historischer Schlossanlage, Veranstaltungsräumen, Übernachtungsmöglichkeiten und parkähnlichem Umfeld vielfältige Nutzungskonzepte.

Die Geschichte des Schlosses ist lang und wechselvoll. Ursprünglich im 12. Jahrhundert entstanden, wurde die heutige Anlage Anfang des 17. Jahrhunderts unter Einbeziehung älterer Burganlagen im Renaissancestil erbaut.

Über Jahrhunderte war es Sitz verschiedener Adelsfamilien. Während der DDR-Zeit diente das Gebäude als Sitz der Gemeindeverwaltung und beherbergte zeitweise eine Schule. Nach der Wiedervereinigung wechselte das Eigentum mehrfach. Im Jahr 2006 erwarb der Brite Lord James Welsh das Schloss und richtete dort ein Hotel für Therapien ein, in dem Seminare und Ruhe zur Besinnung angeboten wurden.

In dieser Zeit parkte häufig ein Rolls-Royce am Hauptportal und die britische Flagge wehte über dem Schloss. Die aktuelle Versteigerung bietet potenziellen Käufern die Möglichkeit, ein Stück Geschichte zu erwerben und nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Die Lage zwölf Kilometer westlich von Halle (Saale) und die großzügige parkähnliche Anlage mit alten Bäumen sind weitere attraktive Merkmale.

Die großen Schlafräume mit stuckverzierten Decken und die vorhandene Infrastruktur für Veranstaltungen machen das Objekt für verschiedene Nutzungen interessant, sei es als Hotel, Seminarzentrum, Wohnanlage oder für andere ideenreiche Projekte. Der Verkaufspreis von 750.000 Euro erscheint für ein solches denkmalgeschütztes Ensemble in guter Substanz vergleichsweise moderat, zumal umfangreiche Modernisierungsarbeiten wie neue Fenster bereits durchgeführt wurden. Interessenten müssen sich jedoch auf die Herausforderungen eines denkmalgeschützten Gebäudes einstellen und möglicherweise weitere Investitionen für die langfristige Erhaltung einkalkulieren.

Die Auktion spiegelt einen Trend wider, historische Immobilien in privater Hand zu erhalten und mit neuem Leben zu füllen





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