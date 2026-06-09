Historisches Schloss in Schochwitz steht zur Versteigerung - 750.000 Euro Startgebot

Das denkmalgeschützte Schloss in Schochwitz mit 38 Zimmern, Veranstaltungssälen und einer Parkanlage wird von der Deutschen Grundstücksauktionen AG versteigert. Startpreis 750.000 Euro, Nutzungskonzepte von Hotel bis exklusive Events möglich.

Einmal Schlossherr sein - das heißt morgens die massive Eichentür aufzustoßen, über den eigenen Innenhof zu blicken und zu spüren, dass dieses Stück Geschichte nun zu einem selbst gehört.

Im malerischen Saalekreis‑Ort Schochwitz erhebt sich das denkmalgeschützte Schloss, umgeben von einer weitläufigen Parklandschaft, alten Bäumen und jahrhundertealten Mauern, die von der bewegten Vergangenheit zeugen. Nach langer Phase der Nutzung als Gemeinde­verwaltung, Schule und später als Therapie‑Hotel wird das Anwesen nun zum Verkauf angeboten. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG aus Berlin hat das gesamte Grundstück, das eine Fläche von 4.640 Quadratmetern umfasst, zur Versteigerung gestellt.

Das Startgebot liegt bei 750.000 Euro, ein Betrag, der tief in die reiche Historie des Ortes eintauchen lässt, um neue Nutzungskonzepte zu ermöglichen. Das Schloss selbst besitzt eine beachtliche Wohn- und Veranstaltungsfläche von insgesamt 1.517 Quadratmetern, die sich auf 38 große Zimmer, mehrere Sanitärbereiche, drei voll ausgestattete Ferienwohnungen und zwei großzügige Veranstaltungssäle verteilt. Die Dachkonstruktionen wurden teilweise saniert, Holzfenster mit Isolierverglasung wurden nachträglich eingebaut und die Innenräume besitzen eindrucksvolle Stuckdecken, die den Charme vergangener Epochen bewahren.

Wilhelm Leitner, Sachbearbeiter der Leipziger Niederlassung des Auktionshauses, betont, dass die Kombination aus historischer Schloss‑Anlage, multifunktionalen Veranstaltungsräumen, Übernachtungsmöglichkeiten und einem parkähnlichen Umfeld ein breites Spektrum an Nutzungsmöglichkeiten eröffnet - von exklusiven Hochzeiten über kulturelle Veranstaltungen bis hin zu luxuriösen Hotelbetrieben oder einem privaten Rückzugsort für Sammler und Unternehmer. Die Wurzeln des Bauwerks reichen zurück ins 12. Jahrhundert, wobei die heutige Renaissancefassade Anfang des 17. Jahrhunderts errichtet wurde, indem ältere Burgruinen in das neue Bauwerk integriert wurden.

Über Jahrhunderte diente das Schloss als Stammsitz verschiedener Adelsfamilien und erlebte während der DDR‑Zeit eine neue Bestimmung als Sitz der Gemeindeverwaltung sowie als Schule. Im Jahr 2006 wurde das Anwesen vom Briten Lord James Welsh erworben und zu einem spezialisierten Therapie‑Hotel umgebaut, das Seminare, Erholungs- und Meditationsprogramme anbot. Damals fuhr häufig ein Rolls‑Royce vor dem Hauptportal ein, während das Union‑Jack-Emblem am Schloss wehte - ein Bild, das die internationale Attraktivität des Ortes unterstreicht.

Wer das Schloss künftig erwirbt, hat die Chance, ein Stück lebendige Geschichte zu bewahren und gleichzeitig ein attraktives Geschäfts‑ oder Privatprojekt zu realisieren





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