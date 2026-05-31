Historisches Urteil: Zwei Kinder für Mord an Luise zivilrechtlich verurteilt

Zwei Kinder, die strafunmündig waren, wurden für den Mord an ihrer Freundin Luise erstmals zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen. Das Landgericht Koblenz verurteilte sie zu einer Schadensersatzzahlung von fast 145.000 Euro. Das Urteil löst eine Debatte über die Strafmündigkeit und den Umgang mit schwer jugendlicher Gewaltkriminalität aus.

Das Landgericht Koblenz hat ein wegweisendes Urteil gefällt: Zwei zwölfjährige beziehungsweise dreizehnjährige Mädchen, die im Jahr 2023 ihre Freundin Luise, ebenfalls zwölf Jahre alt, in einen Wald gelockt, mit einem Messer attackiert und sterbend zurückgelassen hatten, werden zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen.

Da die Täterinnen strafunmündig sind, konnte das Strafrecht nicht eingreifen. Luises Eltern erhoben daher Schadensersatzansprüche vor dem Zivilgericht. Das Gericht verurteilte die beiden Mädchen zur Zahlung von insgesamt fast 145.000 Euro an Schmerzensgeld, Schadensersatz, Beerdigungskosten und Anwaltskosten sowie zur Haftung für mögliche spätere gesundheitliche Folgeschäden der Angehörigen. Richter Martin Junker betonte in der Urteilsbegründung ausdrücklich, dass es sich um einen heimtückischen Mord gehandelt habe, und stellte fest, dass die Täterinnen über die notwendige Einsichtsfähigkeit verfügten.

Der Fall zeigt, dass Minderjährige für schwere Straftaten zivilrechtlich haften können, auch wenn sie strafunmündig sind. Luises Eltern setzen mit dem Prozess ein Signal: Die Verantwortung der Täter darf nicht allein wegen ihres Alters enden. In Deutschland wird seit Jahren beobachtet, dass kriminelle Gruppen zunehmend Strafunmündige für schwere Taten einsetzen, weil diese keine strafrechtlichen Konsequenzen fürchten müssen.

Zudem ist die Gewaltkriminalität unter Kindern stark angestiegen. Der Fall wirft therefore die dringende Frage auf, ob die Strafmündigkeit ab vierzehn Jahren noch zeitgemäß ist. Im internationalen Vergleich, etwa in England oder den USA, können auch jüngere Kinder strafrechtlich verurteilt werden. Luises Eltern wurde für ihre Kraft und Entschlossenheit, für Gerechtigkeit zu kämpfen, breiter Respekt gezollt.

Der Mord an ihrer Tochter und das darauffolgende Verfahren verdeutlichen, dass die Gesellschaft die Debatte über die Strafmündigkeit nicht länger vermeiden darf. Der Titel lautet "Historisches Urteil: Zwei Kinder für Mord an Luise zivilrechtlich verurteilt". Die Zusammenfassung fasst den Kern des Artikels zusammen: Erstmals werden in Deutschland zwei strafunmündige Kinder für einen Mord zivilrechtlich verantwortlich gemacht und zu einer hohen Geldzahlung verurteilt. Die Debatte über die Strafmündigkeit wird neu entfacht.

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