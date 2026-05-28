Historisches WM-Duell: Deutschland trifft auf Neuling Curaçao

Die deutsche Nationalmannschaft startet in die WM 2026 mit einem historischen Spiel gegen Curaçao. Alle Infos zu Übertragung, Anstoßzeit und Liveticker.

Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit einem historischen Duell. In Gruppe E trifft das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf WM-Neuling Curaçao .

Dieses Aufeinandertreffen ist eine absolute Premiere: Weder bei Weltmeisterschaften noch in Testspielen standen sich beide Nationen bislang gegenüber. Der viermalige Weltmeister Deutschland trifft dabei auf einen Debütanten, für den es das erste WM-Spiel der Geschichte ist. Curaçao bestreitet bei der WM 2026 sein erstes Spiel bei einer Weltmeisterschaft überhaupt. Das Team wird von Trainer Fred Rutten betreut und setzte sich in der Concacaf-Qualifikation knapp gegen Jamaika durch.

Die Vorfreude auf dieses historische Match ist riesig, sowohl bei den deutschen Fans als auch bei den Anhängern des Außenseiters. Gute Nachrichten für alle Fans: Das WM-Spiel Deutschland gegen Curaçao läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Der WM-Auftakt gegen Curaçao wird live in der ARD übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar. Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika werden viele WM-Partien spät am Abend angepfiffen. Das erste Spiel der DFB-Elf findet jedoch bereits um 19 Uhr deutscher Zeit statt. Ein kostenloser Liveticker zu Deutschland gegen Curaçao ist wie gewohnt auf ran.de verfügbar.

Für alle, die das Spiel live verfolgen möchten, gibt es also mehrere Optionen: Fernsehen, Streaming oder Ticker. Die Übertragung beginnt rechtzeitig vor dem Anpfiff mit Vorberichten und Expertenanalysen. Die deutsche Mannschaft geht als klarer Favorit in die Partie, doch Curaçao wird alles geben, um für eine Überraschung zu sorgen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat ein starkes Aufgebot nominiert, das auf eine Mischung aus erfahrenen Spielern und talentierten Neulingen setzt.

Das Team bereitet sich intensiv auf das Turnier vor und will einen erfolgreichen Start hinlegen. Die Konstellation in Gruppe E verspricht Spannung, denn neben Deutschland und Curaçao treten auch andere starke Teams an. Das historische Duell gegen den WM-Neuling ist für die DFB-Elf eine wichtige Chance, früh Selbstvertrauen zu tanken und die Fans mit einem überzeugenden Auftritt zu begeistern.

Die Erwartungen an die deutsche Nationalmannschaft sind hoch, nachdem sie in den letzten Jahren nicht immer an die großen Erfolge anknüpfen konnte. Mit dem neuen Trainer und einer jungen Mannschaft soll nun wieder eine erfolgreiche Ära eingeläutet werden. Das Spiel gegen Curaçao ist der erste Schritt auf diesem Weg. Die Atmosphäre im Stadion wird elektrisierend sein, und Millionen Fans in Deutschland fiebern mit.

Die WM 2026 verspricht insgesamt ein Turnier der Superlative zu werden, mit vielen Überraschungen und packenden Begegnungen. Deutschland und Curaçao liefern sich den Auftakt zu einem Fußballfest, das man nicht verpassen sollte





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