Hit Radio FFH eröffnet Studio direkt im Hessischen Landtag

Hit Radio FFH stärkt seine Regionalberichterstattung mit einem neuen Studio direkt im Hessischen Landtag in Wiesbaden. Der Sender möchte den Hörern durch journalistische Begleitung des politischen Alltags und direkte Informationen aus erster Hand näher an die Landespolitik heranrücken.

In Zeiten von Politik verdrossenheit und Misstrauen gegenüber etablierten Medien unternehmen verstärkt Hit Radio FFH aktuell seine Regionalberichterstattung , um gegenzusteuern und bei den Stammhörern Punkte zu sammeln. Zuletzt hatte MEEDIA von der Regionaloffensive und den 15 neuen Hessen-Reporterinnen und –Reportern berichtet.

Nun geht der Sender noch einen Schritt weiter: Das neue Studio in Wiesbaden befindet sich unmittelbar im Hessischen Landtag – räumlich so nah wie möglich an den landespolitischen Themen. \„Unsere FFH-Hessen-Reporter haben hier die Aufgabe, den politischen Alltag journalistisch zu begleiten und hörernah zu berichten. Im hessischen Landtag werden jeden Tag Themen für ganz Hessen diskutiert und Entscheidungen getroffen. Dabei haken wir nach und klären auch, was die politischen Themen für den Alltag der Menschen in Hessen bedeuten“, sagt Marco Maier zur Studio-Eröffnung. „Unsere Hörerinnen und Hörer können sich bei uns auf Informationen aus erster Hand verlassen, die unabhängig recherchiert und aufbereitet sind.“ \Beim Hessischen Landtag hat man die FFH-Pläne unterstützt, dort ein eigenes Studio einzurichten. „Näher kann man an der Landespolitik nicht dran sein als hier vor Ort. Diese räumliche Nähe und die kurzen Wege erleichtern die Berichterstattung, wovon auch die Hörerinnen und Hörer profitieren“, sagt Astrid Wallmann, die Präsidentin des Hessischen Landtages, die auch CDU-Abgeordnete des Wahlkreises Wiesbaden ist. „In Zeiten von Fake News ist eine fundierte, unabhängige journalistische Berichterstattung von Korrespondenten, basierend auf Informationen aus erster Hand, von besonderer Bedeutung“, lässt sie sich in einer Stellungnahme des Landtags zitieren. Dass im Wiesbadener Landtag Medien-Nähe gepflegt wird, hat dabei Tradition: Bereits seit 1974 betreibt der öffentlich-rechtliche Hessische Rundfunk ein landespolitisches Studio im sogenannten Wilhelmsbau des Landtags. Dort sind 13 Redakteurinnen und Redakteure für Radio, Fernsehen, Online und Social Media im Einsatz. Außerdem nutzen Mitglieder der Landespressekonferenz Hessen, darunter Journalisten der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und der „Frankfurter Rundschau“, Büros im Gebäude des Hessischen Landtags





