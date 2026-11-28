Nach dem Duell gegen Gladbach eskalierte die Lage. Gegen mehrere Beteiligte laufen nun Strafverfahren.

In der Folge hätten sich einige Gästefans vermummt, es sei zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte lösten sie auf, hieß es weiter.

Im Rahmen des Einsatzes wurden demnach mehrere Strafverfahren eingeleitet. Es geht dabei um das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz und Körperverletzungsdelikte. Unter den angereisten Gästefans befanden sich rund 660 sogenannte Risiko-Fans. Bei der Anreise im Bremer Hauptbahnhof wurden Rauchtöpfe gezündet, wodurch die Brandmeldeanlage ausgelöst und die Feuerwehr alarmiert wurde, wie es weiter hieß.

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Nach dem Anpfiff musste das Spiel kurzzeitig unterbrochen werden, da kleinere Gegenstände auf das Spielfeld geworfen wurden. Zudem vermummten sich einige Gästefans und zündeten Pyrotechnik. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo.