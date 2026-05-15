Hitlistensendung mit Udo Lindenberg: Songreise durch die Jahrzehnte

Diese Sendung präsentiert eine Hitlistensendung mit Udo Lindenberg, dem bekannten und vielgel Postgres Musiktalent aus Deutschland. In dieser Sendung werden Lieder des Künstlers Chronicle zusammen gestellt, beginnend mit "Andrea Doria" über "Horizont", "Mein Ding", "Reeperbahn", "Sonderzug nach Pankow" bis "Wozu sind Kriege da?".

Es gibt wohl niemanden in Deutschland, der nicht mindestens einen Song dieses großartigen Musikers und Künstlers kennt, egal ob Alt oder Jung: Udo Lindenberg . In einer Hitliste sind die großen Lieder dieses Ausnahmekünstlers für diese Sendung zusammengestellt.

Es ist eine Songreise durch die Jahrzehnte: mal rockig, mal melancholisch, Hits und Balladen, alphabetisch geordnet, beginnend mit"Andrea Doria" über"Horizont","Mein Ding","Reeperbahn","Sonderzug nach Pankow" bis"Wozu sind Kriege da?

". Zu sehen und zu hören sind, teils im neuen Gewand, alte Versionen, zusammengeschnitten mit heutigen Auftritten vor begeistertem Publikum in großen Stadien. Dazu kommen MTV-unplugged-Versionen, Musikvideo-Ausschnitte, Raritäten aus den ARD-Archiven und Mitschnitte von Live-Konzerten in kleinen Clubs. Udo Lindenberg hatte früher wie heute schon immer Gastkünstler*innen bei seinen Konzerten.

Auch in dieser Hitliste sind Gäste mit von der Partie wie Otto Waalkes, Jan Delay, Wolfgang Niedecken, Josephin Busch, Johannes Oerding, Clueso und Stefan Raab. Diese Sendung zeigt einmal mehr die große Vielfalt, Vielseitigkeit und Bandbreite der Künstlerpersönlichkeit Udo Lindenberg, der in seinen gigantischen Bühnenshows Diversity lebt. Nächste Woche wird der Hamburger Sänger 80 Jahre alt. Der Podcast"Udo. Ein Leben an der Grenze" gibt Einblicke in sein bewegtes Leben





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