Hitze im Spitzenspiel: Bayer Leverkusen gegen Bayern München endet torlos - Neuer provoziert Fans

Das Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München endete am Samstagabend (15. Februar 2025) torlos. Leverkusen dominierte das Spiel spielerisch, konnte seine Chancen aber nicht in Tore umwandeln. Besonders Bayern-Torwart Manuel Neuer war nach dem Schlusspfiff Ziel von heftigen Beschimpfungen aus der Leverkusener Fankurve. Neuer reagierte mit provokanten Aktionen und zeigte dabei, dass die üble Beleidigungen ihn nicht sonderlich beirren konnten.

Bayer Leverkusen verpasste am Samstagabend (15. Februar 2025) trotz spielerischer Dominanz einen Sieg gegen den FC Bayern München . Das Spiel endete 0:0, und der Frust bei den Leverkusenern war groß. Besonders Manuel Neuer (38) war nach dem Schlusspfiff Ziel von heftigen Beschimpfungen aus der Fankurve der Gastgeber.

Als der Bayern-Torwart seine Sachen, darunter eine Trinkflasche und ein Handtuch, neben dem Tor aufsammelte, wurden über ein Megafon unflätige Beleidigungen in Richtung Neuer geschreiend („Hu***sohn“, „F*** deine Mutter“). Die Beleidigungen kamen offenbar direkt vom Capo oder zumindest aus dem direkten Umfeld des Bayer-Vorsängers. Neuer blickte mit einem langen, vielsagenden Blick in Richtung des Leverkusener Fanblocks. Auf seinem Weg zur Spielfeldmitte und zu seinen Teamkollegen kickte er dann noch aufreizend lässig einen Ball in Richtung der eigenen Hälfte – allerdings ohne viel Tempo. Was er von den üble Beleidigungen hielt, war an seiner Körpersprache deutlich abzulesen: überhaupt nichts!Neuer gab im Anschluss zu Protokoll, dass er mit dem 0:0-Unentschieden gut leben konnte. „Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis“, sagte der Münchner Schlussmann: „Leverkusen hatte einen guten Tag, hat viel Druck gemacht. Der Punkt ist vielleicht glücklich, aber wir haben auch schon gegen Leverkusen gespielt und es war sehr unglücklich. Wichtig war, nicht zu verlieren.“ Max Eberl (51), Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters, äußerte sich bei „Sky90“ ähnlich. „Grundsätzlich ist es nicht die Bayern-DNA, auf Unentschieden zu spielen. Bayer hat uns aber dahin gebracht. Wenn du Meister werden willst, musst du solche Spiele punktetechnisch ziehen“, sagte der Manager.





