Hitze-Tipps: So kommen Sie gut durch den Tag bei über 30 Grad

Bei großer Hitze wird jeder Handgriff anstrengender, besonders für Kinder, ältere und kranke Menschen. Dieser Artikel gibt praktische Ratschläge, wie man den Tag bei über 30 Grad gut übersteht: von der richtigen Lüftung über passende Ernährung bis hin zum Schutz für Kinder und Haustiere. Mit einfachen Maßnahmen bleibt der Körper auch bei extremen Temperaturen leistungsfähig und sicher.

Wenn morgens die Luft bereits steht und die Wohnung sich wie ein Backofen anfühlt, wird jeder Handgriff anstrengender. Hitze macht müde, belastet den Kreislauf und kann für Kinder , ältere Menschen sowie Kranke gefährlich werden.

Mit praktischen Tipps lässt sich jedoch auch bei hohen Temperaturen der Tag gut überstehen. Der wichtigste Grundsatz: Lüften Sie nur, solange es draußen kühler ist als drinnen. Die besten Chancen für frische Luft haben Sie vor 7 Uhr. Öffnen Sie dann mehrere Fenster, um Durchzug zu schaffen.

Sobald die Sonne auf die Fenster scheint, sollten diese wieder geschlossen und Rollläden, Jalousien oder Vorhänge geschlossen werden. Außenliegender Sonnenschutz ist am effektivsten, da die Wärme gar nicht erst in die Wohnung gelangt. Experten weisen jedoch darauf hin, dass bei geschlossenen Fenstern der CO₂-Gehalt und die Luftfeuchtigkeit steigen können, was den Kreislauf zusätzlich belastet. Nach dem Duschen ist daher eine kurze Stoßlüftung empfehlenswert.

Hundebesitzer sollten die kühlen Morgenstunden für Spaziergänge nutzen, dennoch immer Wasser mitnehmen und schattige Wege bevorzugen. Ein einfacher Test: Wer den Boden mit der Hand nicht mehrere Sekunden angenehm berühren kann, sollte dort den Hund nicht laufen lassen. Zum Frühstück eignen sich leichte Speisen wie Obst, Joghurt, Müsli oder Vollkornbrot. Wassermelone, Beeren oder Gurke liefern zusätzliche Flüssigkeit.

Trinken Sie von Anfang an ausreichend - etwa zwei bis drei Liter über den Tag verteilt. Unabhängig vom Durst sollte regelmäßig Wasser, Mineralwasser oder ungesüßter Tee getrunken werden. Nutzen Sie die kühleren Vormittagsstunden für Einkäufe, Arzttermine oder Gartenarbeit. Bei Aktivitäten im Freien sind Sonnenbrille und eine Kopfbedeckung wichtig.

Unbedeckte Haut sollte mit Sonnencreme geschützt werden, insbesondere bei Kindern, deren Haut empfindlicher auf UV-Strahlung reagiert. Zur Mittagszeit zwischen 11 und 16 Uhr ist die Sonne am intensivsten. Bleiben Sie möglichst im Schatten oder in kühlen Räumen. Körperlich anstrengende Tätigkeiten, Sport oder Gartenarbeit sollten in dieser Zeit pausiert werden.

Schwere Mahlzeiten belasten den Körper zusätzlich. Empfehlenswert sind Salate, Gemüse, kalte Suppen, Fisch oder Hülsenfrüchte. Alkohol ist an heißen Tagen keine gute Wahl, da er den Kreislauf belasten und Flüssigkeit entziehen kann. Leichtes, frisches Essen wie ein Wassermelone-Feta-Salat ist ideal.

Zur Abkühlung helfen feuchte Tücher auf Nacken oder Unterarme, lauwarme Duschen, Fußbäder oder ein Ventilator mit etwas Abstand. Von eiskalten Duschen ist abzuraten, da sie den Kreislauf belasten können und der Körper anschließend vermehrt Wärme produziert. Am Nachmittag bleibt es oft noch heiß, da sich Straßen, Balkone und Wohnungen stark aufgeheizt haben. Weiterhin regelmäßig trinken, Pausen einlegen und anstrengende Arbeiten verschieben.

Im Büro sollte man regelmäßig aufstehen, Wasser nachfüllen und direkte Sonneneinstrahlung am Fenster meiden. Zu Hause helfen feuchte Tücher, ein lauwarmes Fußbad oder ein Ventilator - jedoch nie direkt auf Babys, Kleinkinder oder geschwächte Menschen richten. Kinder sollten im Schatten spielen. Planschbecken, Wasserspiele oder ein nasses T-Shirt bieten Abkühlung, doch auch im Schatten bleibt Sonnenschutz wichtig.

Niemals Kinder oder Tiere im Auto zurücklassen, auch nicht für wenige Minuten. Am Abend sind erneut leichte Mahlzeiten wie Salat, Gemüse, Brot mit Frischkäse oder kalte Suppen sinnvoll. Vermeiden Sie längeres Kochen oder Backen, da Herd und Ofen die Wohnung zusätzlich aufheizen. Die zweite Gassirunde mit dem Hund sollte erst starten, wenn Luft und Boden spürbar abgekühlt sind.

Asphalt speichert lange Wärme und kann Hundepfoten auch abends noch belasten - daher vor dem Spaziergang den Boden testen, Wasser mitnehmen und den Hund nicht übermäßig mit Ballspielen belasten. In der Nacht kann die Wohnung wieder abgekühlt werden. Lüften Sie erst, wenn es draußen kühler ist als drinnen. Bettwäsche aus Baumwolle oder Leinen, leichte Schlafkleidung und eine lauwarme Dusche vor dem Schlafengehen fördern die Erholung.

Elektrische Geräte, Backofen und Herd sollten möglichst wenig genutzt werden, da sie Wärme abstrahlen. Wer nachts schlecht schläft, sollte tagsüber besonders auf Pausen, Schatten und ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten





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