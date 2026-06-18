Hitze-Welle in Deutschland: Temperaturen klettern auf bis zu 35 Grad, DWD ruft Hitzewarnung aus

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Hitzewarnung für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, das Saarland sowie Teile Nordrhein-Westfalens, Hessens und Bayerns ausgesprochen. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ruft eindringlich zu Umsicht beim Baden und Schwimmen auf, nachdem am letzten Wochenende zu Pfingsten elf Menschen bei Badeunfällen ums Leben kamen.

Deutschland erwartet Hitze-Welle : Temperaturen klettern auf bis zu 35 Grad, DWD ruft Hitzewarnung aus. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG ) mahnt zu Umsicht beim Baden und Schwimmen, nachdem am letzten Wochenende zu Pfingsten elf Menschen bei Badeunfällen ums Leben kamen.

Die Stadt Dresden hat zum Hitzeaktionstag neue Maßnahmen präsentiert, um die Bevölkerung besser zu informieren und besonders gefährdete Menschen zu schützen. Ein Tragödie in Schorndorf bei Stuttgart: Ein Kleinkind wurde von seiner Mutter über mehrere Stunden in einem geparkten Auto zurückgelassen und starb in der brütenden Mittagshitze qualvoll und ganz allein





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