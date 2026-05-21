Hitzebel: Saharastaub und heiße Luftmasse aus Spanien bringen Temperaturen auf über 30 Grad

Die subtropische Luftmasse, die "Spanish Plume", bringt Temperaturen auf über 30 Grad. Der Saharastaub, der über Nordafrika angesaugt wurde, macht alles schmutzig.

Die Hitze kommt. Und sie hat Staub im Gepäck. Zu Pfingsten schiebt sich eine heiße Luftmasse aus Spanien nach Deutschland. Meteorologen sprechen von der " Spanish Plume ", der spanischen Warmluftfahne.

Die subtropische Luftmasse lässt die Temperaturen teilweise auf über 30 Grad klettern. In Nordrhein-Westfalen, Hessen oder Bayern erreichen die Temperaturen 30 bis 33 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein liegen sie zwischen 25 und 29 Grad. Die Hitzeblase hat auch Saharastaub bei sich, der vorher über Nordafrika angesaugt wurde.

Er wird Pfingsten alles schmutzig machen: die frisch geputzte Terrasse, das frisch gewaschene Auto, die Wäsche auf der Leine im Garten. Der Begriff "Spanish Plume" beschreibt eine Wetterlage, bei der sehr heiße, trockene Luft aus Spanien und der Sahara in höheren Luftschichten, wie eine Fahne, nach Mitteleuropa geweht wird. Doch solche besonderen Wetterphänomene können auch dazu führen, dass es in den darauffolgenden Tagen Regen und Gewitter geben kann. Kurz gesagt: kurze Hosen anziehen, Sonnencremes auftragen.

Aber da gibt es eine kleine Trübung. Die Sonne kann am Samstag ein wenig milchig aussehen. Das ist schon ein Zeichen für den feinen Saharastaub. Und am Sonntag könnte es für viele Autofahrer eine Überraschung geben, wenn sie eine leicht rötliche Staubschicht auf ihrem Wagen entdecken.

Wetterexperte Dr. Karsten Brandt zu BILD: "Am Donnerstag gibt es einen kräftigen Temperaturaufschlag in Deutschland. Da haben wir schon 20 bis 23 Grad. Und am Freitag sogar bis zu 28 Grad. Bei so einer Steigerung der Temperaturen ist es wichtig, sich vor Überhitzung zu schützen.





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