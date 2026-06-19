Hitzefrei in Bayern: Schulleitungen entscheiden eigenverantwortlich

Keine landesweite Temperaturregelung: In Bayern entscheidet jede Schule selbst über Hitzefrei. Die Schulleitung muss dabei die Situation vor Ort, das Alter der Schüler und die Verkehrsanbindung berücksichtigen.

Bei steigenden Temperaturen stellt sich für Schülerinnen und Schüler in Bayern jedes Jahr aufs Neue die Frage: Wann gibt es Hitzefrei ? Anders als in einigen anderen Bundesländern gibt es im Freistaat keine landesweite, temperaturbasierte Regelung.

Stattdessen liegt die Entscheidung über einen vorzeitigen Unterrichtsende bei der jeweiligen Schulleitung. Das bayerische Kultusministerium bestätigt, dass es keine feste Vorschrift ab einer bestimmten Gradzahl gibt. Die Schulleitung muss eigenverantwortlich abwägen, ob die Situation in den Klassenräumen den Unterricht noch zulässt. Entscheidend ist also nicht die Außentemperatur, sondern die Bedingungen innerhalb der Schulgebäude.

Wenn das Lernen im Klassenzimmer aufgrund der Hitze nicht mehr möglich ist, kann die Schulleitung den Unterricht ausnahmsweise vorzeitig beenden. Diese Flexibilität soll den besonderen Gegebenheiten vor Ort Rechnung tragen, denn nicht jede Schule ist ähnlich gut gegen Hitze ausgestattet. Die Verfügbarkeit von Sonnenschutz, Lüftungsmöglichkeiten und die allgemeine räumliche Situation spielen dabei eine wichtige Rolle. Bei der Bewertung müssen also verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, um eine angemessene Entscheidung zu treffen.

Das Alter der Schüler und die Schulform haben maßgeblichen Einfluss auf die Praxis des Hitzefreis. Grundschulkinder dürfen nicht ohne Weiteres und auch nicht allein nach Hause geschickt werden. Die Betreuung muss bis zu einem vertretbaren Zeitpunkt sichergestellt sein. Es gibt zwei Wege, um dennoch früher entlassen werden zu können: Entweder die Eltern erklären schriftlich in einem Elternbrief ihr Einverständnis, dass ihr Kind nach dem vorzeitigen Unterrichtsende selbstständig den Heimweg antreten darf.

Oder die Schule organisiert eine anschließende Betreuung, etwa in einem Hort oder durch Lehrkräfte, bis die reguläre Unterrichtszeit endet oder die Eltern die Kinder abholen. Diese Regelung soll sicherstellen, dass die Jüngsten nicht unbeaufsichtigt bleiben und keine Gefährdung auf dem Weg nach Hause besteht. Auch für ältere Schüler kann die kurzfristige Entlassung problematisch sein, wenn sie in Halb- oder Ganztagsbetreuung bleiben müssten oder wenn Busverbindungen für längere Heimwege nicht sichergestellt sind. Die Verkehrsanbindung spielt daher eine weitere zentrale Rolle.

Die Schule muss prüfen, ob die öffentlichen Verkehrsmittel oder Schulbusse zu einem früheren Zeitpunkt bereits verkehren. Wenn nicht, wäre eine Entlassung der Schüler nicht verantwortbar, denn sie könnten nicht sicher nach Hause kommen. Gerade in ländlichen Gebieten mit getakteten Buslinien ist dies häufig ein ausschlaggebendes Kriterium. Diese Prüfung gilt gleichermaßen für Grundschulen wie für weiterführende Schulen, insbesondere wenn Nachmittagsunterricht oder Ganztagsangebote bestehen.

Die Verantwortung der Schulleitung ist also vielschichtig: Sie muss die thermische Situation in den Räumen bewerten, die Betreuungs- und Aufsichtspflicht für die Schüler unterschiedlichen Alters sicherstellen und die organisatorischen Rahmenbedingungen wie Verkehrsanbindung und elterliche Erwartungen im Blick haben. Letztlich ist Hitzefrei in Bayern keine automatische Folge hoher Temperaturen, sondern ein Abwägungsakt, der situativ und vor Ort getroffen wird.

Das führt dazu, dass an heißen Tagen nicht überall gleich verfahren wird und manche Schüler früher nach Hause gehen dürfen als andere, was durchaus zu Diskussionen führen kann. Die Philosophie hinter diesem System ist jedoch die Eigenverantwortung und die Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten, anstatt eine starre, einheitliche Regelung zu verfolgen, die nicht auf alle Schulen passt





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