Hitzeglocke über Deutschland: Erst Sommerhitze, dann Gewitter

Deutschland ächzt unter einer Hitzeglocke mit Temperaturen um 30 Grad. Am Freitag ziehen die ersten Gewitter auf, die das Wochenende mit Starkregen, Hagel und Sturmböen prägen.

Deutschland befindet sich derzeit in den Fängen eines sogenannten Heat Domes, einer Hitzeglocke , die über weiten Teilen des Landes für Temperaturen um die 30 Grad Celsius sorgt.

Blauer Himmel und viel Sonne bestimmen das Bild, und diese Wetterlage wird sich zunächst fortsetzen. Allerdings deutet sich eine leichte Abkühlung an, da kühlere, aber weiterhin trockene Luftmassen heranziehen. Die Temperaturen werden dadurch etwas angenehmer, doch das sommerliche Wetter bleibt erhalten. Experten wie Dr. Brandt vom Deutschen Wetterdienst erklären, dass der Donnerstag noch ruhig und freundlich verläuft, mit viel Sonnenschein und kaum Gewittern.

Im Süden und Südwesten, insbesondere am Oberrhein, in der Pfalz und im Rhein-Main-Gebiet, werden die höchsten Temperaturen erwartet, während der Norden mit 15 bis 18 Grad deutlich kühler bleibt. Diplom-Meteorologe Dominik Jung ergänzt, dass Badehose und Windjacke hier dicht beieinander liegen. Doch die Hitzeglocke bekommt erste Risse. Bereits am Freitag können erste Gewitter mit Starkregen auftreten, wobei der genaue Zeitpunkt schwer vorherzusagen ist.

Zunächst genießen der Süden und Südwesten noch einmal volle Sonne mit Temperaturen bis zu 33 Grad, bevor die Gewitter von Nordwesten heranziehen. Ab dem Nachmittag bilden sich kräftige Gewitter zunächst über dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Sie greifen am Abend auf Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin und Sachsen über. Lokal sind Starkregen, Hagel und stürmische Böen möglich.

Die schwüle Hitze erhöht das Unwetterrisiko deutlich, da die zuvor trockene Luft zusätzliche Energie liefert. Am Samstag wird die Unwetterlage dann verbreiteter, mit einzelnen schweren Gewittern, und am Sonntag sind flächendeckend Gewitter zu erwarten. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen um die 80 km/h, Starkregen und Hagel. Die Menschen sollten sich auf wechselhaftes Wetter einstellen, das von sommerlicher Hitze zu kräftigen Gewittern übergeht.

Dennoch bleibt die Grundstimmung sommerlich, wenn auch mit zunehmender Unwettergefahr. Die genaue Entwicklung hängt von der Dynamik der Hitzeglocke ab, die allmählich nachlässt und Platz für frischere, aber feuchtere Luftmassen macht. So zeigt sich das typische Wetter im mitteleuropäischen Sommer: Eine Hitzewelle, die von Gewittern abgelöst wird





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hitzeglocke Gewitter Deutschland Sommerwetter Unwetter

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Temperatur-Achterbahn in Deutschland: Erst kühler, dann wieder bis 34 GradNach der außergewöhnlichen Wärme an Pfingsten folgt zur Wochenmitte ein deutlicher Dämpfer. Die Temperaturen sinken teils um 10 Grad. Doch die nächste Hitzephase mit Werten über 30 Grad steht bereits in den Startlöchern.

Read more »

Europa unter Hitzeglocke – Sieben Tote in FrankreichParis/London/Madrid/Offenbach - Die frühe Hitzewelle in Teilen Europas sorgt für Rekordtemperaturen, Warnungen und erste Todesfälle. In Frankreich kamen

Read more »

Europa unter der Hitzeglocke: Historische Extremwerte im MaiDerzeit wird Westeuropa von einer außergewöhnlichen Hitzewelle erfasst. Vielerorts wurden bereits neue Temperaturrekorde verzeichnet. In Frankreich kam es bereits zu Hitzetoten.

Read more »

Wetterprognose für Franken: Erst brüllende Hitze, dann Gewitter und Temperatursturz?In den kommenden Tagen bleibt es sommerlich in Franken, erst ab Sonntag ziehen Gewitter über die Region. Wie es danach weitergeht, ist unklar - von regnerischen, kühlen bis zu weiteren heißen Sommertagen ist alles drin.

Read more »