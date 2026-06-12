Der 25. Juli 2019 markiert den heißesten Tag in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Hitzeextreme in Duisburg und Tönisvorst zeigen einen klaren Trend: Seit 27 Jahren werden zu warme Sommer registriert, mit deutlichen Abweichungen von historischen Referenzwerten. Der Klimawandel führt zu häufigeren Extremwetterereignissen, wie Hitzewellen und möglichen späten Frösten, wie sie für den Sommer 2024 prognostiziert werden.

Deutschland erlebte am 25. Juli 2019 den historisch heißesten Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. In Duisburg und Tönisvorst in Nordrhein-Westfalen wurden damals Temperaturen gemessen, die damals einen neuen Rekord darstellten.

Solche Extremwerte über 40 Grad waren noch vor wenigen Jahrzehnten in Deutschland undenkbar. Seit 1881 wurden die wärmsten Sommer in den Jahren 2003, 2018, 2019 und 2022 registriert. Die durchschnittliche Jahrestemperatur steigt kontinuierlich: Seit 27 Jahren in Folge werden zu warme Sommer gemessen. Der letzte Sommer war mit einer Durchschnittstemperatur von 18,6 Grad um 2,3 Grad wärmer als die Referenzperiode von 1961 bis 1990.

Der Hundertjährige Kalender deutet für den Sommer 2024 auf besonders wechselhaftes Wetter hin, mit möglichen Extremen von Hitze bis hin zu Frostereignissen





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