Hitzetage in Deutschland: Rekordtemperaturen und die Folgen

Die Temperaturen in Deutschland steigen in den letzten Jahren stark an. Hitzewellen und Dürren sind in den Sommermonaten immer häufiger zu beobachten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat einen Indikator für einen „Hitzetag“ festgelegt: eine Temperatur von 30 Grad oder höher. Der Sommer 2003 ist weltweit der wärmste mit August-Temperaturen von bis zu 47,5 Grad. Im Jahr 1983 lag die höchste Temperatur bei 40,2 Grad. Karlsruhe verzeichnete mit zwölf aufeinanderfolgenden heißen Tagen die längste Hitzewelle seit 1901. Insgesamt gab es 19 Hitzetage bei 62 Sommertagen.

Die Temperaturen in Deutschland sind in den letzten Jahren immer wieder auf Rekordhöhen gestiegen. Hitzewellen und Dürren sind in den Sommermonaten immer häufiger zu beobachten.

Besonders betroffen sind Städte wie Berlin, wo die Hitzewellen in den letzten Jahren verdoppelt wurden. Die extreme Hitze kann sich auf die Gesundheit der Menschen und die Landwirtschaft auswirken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat einen Indikator für einen „Hitzetag“ festgelegt: eine Temperatur von 30 Grad oder höher. Diese Kennzahl ist in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen, und durch den Klimawandel wird es immer häufiger zu solchen Temperaturen.

Doch welche Sommer waren die heißesten in Deutschland? Hier ein Überblick: Der Sommer 2003 ist weltweit der wärmste mit August-Temperaturen von bis zu 47,5 Grad. Im Jahr 1983 lag die höchste Temperatur bei 40,2 Grad. Am 9.

August 2003 wurde in Karlsruhe und Freiburg die Temperatur erneut und sogar über 47,5 Grad erreicht. Karlsruhe verzeichnete mit zwölf aufeinanderfolgenden heißen Tagen die längste Hitzewelle seit 1901. Insgesamt gab es 19 Hitzetage bei 62 Sommertagen





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