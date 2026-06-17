Hitzewelle auf Mallorca: Temperaturen klettern auf bis zu 39 Grad

Die Temperaturen auf Mallorca klettern in den nächsten Tagen immer weiter nach oben. Während die Temperaturen in der Nacht zu Mittwoch bereits tropisch waren, mit maximalen Werten von 34 Grad in Llucmajor und 33 Grad in Inca und Sa Pobla, kletterten sie am Mittwoch auf bis zu 39 Grad. Laut der spanischen Wetterbehörde Aemet könnte die aktuelle Hitzewelle ihren ersten Höhepunkt am kommenden Wochenende erreichen, mit maximalen Werten von bis zu 38 Grad. Am Montag könnten örtlich sogar 39 Grad erreicht werden, möglicherweise sogar die 40-Grad-Marke. Die Hitzewarnungen der niedrigsten Warnstufe werden bereits ab etwa 36 Grad ausgegeben.

Die Temperaturen auf Mallorca klettern in den nächsten Tagen immer weiter nach oben. Während die Temperaturen in der Nacht zu Mittwoch bereits tropisch waren, mit maximalen Werten von 34 Grad in Llucmajor und 33 Grad in Inca und Sa Pobla, kletterten sie am Mittwoch auf bis zu 39 Grad.

Laut der spanischen Wetterbehörde Aemet könnte die aktuelle Hitzewelle ihren ersten Höhepunkt am kommenden Wochenende erreichen, mit maximalen Werten von bis zu 38 Grad. Am Montag könnten örtlich sogar 39 Grad erreicht werden, möglicherweise sogar die 40-Grad-Marke. Die Hitzewarnungen der niedrigsten Warnstufe werden bereits ab etwa 36 Grad ausgegeben





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Mallorca Temperaturen Hitzewelle 40-Grad-Marke Spanische Wetterbehörde Aemet

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