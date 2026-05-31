Hitzewelle bekommt einen heftigen Dämpfer: Schauer, Gewitter und Starkregen übernehmen das Kommando

Die Hitzewelle in Deutschland bekommt einen heftigen Dämpfer. Schauer, Gewitter, Starkregen, Hagel und kräftiger Wind übernehmen das Kommando. Besonders betroffen sind die Westhälfte, die Mitte und der Südosten des Landes.

Die Hitzewelle bekommt einen heftigen Dämpfer! Nach über einer Woche mit viel Sonne und hohen Temperaturen ist erst einmal Schluss mit dem Sommer-Feeling. Schauer , Gewitter , Starkregen , Hagel und kräftiger Wind übernehmen das Kommando - vor allem heute!

Besonders betroffen sind die Westhälfte, die Mitte und der Südosten des Landes. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zieht bereits am Sonntagmorgen aus Belgien eine Gewitterfront mit kräftigen Schauern heran. Im Tagesverlauf verlagert sich der Schwerpunkt derkommen. Die Hagelkörner könnten nach Angaben der Meteorologen bis zu drei Zentimeter groß werden.

Im Südosten sind sogar schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h möglich. Nur der Norden kommt vergleichsweise glimpflich davon. Nordsee, Ostsee und weite Teile Ostdeutschlands bleiben von den stärksten Gewittern voraussichtlich verschont. Zunehmend von schwüler und feuchter Luft verdrängt wird das bislang wetterbestimmende Hoch "Boris" durch gleich zwei Tiefdruckgebiete zurückgedrängt.

Das Hoch "Boris" hat sich bereits auf die Alpen zurückgezogen und Mitteleuropa gesorgt. Nun wird es nach Süden abgedrängt und soll sich bereits am Sonntagmorgen auflösen. Die Temperaturen erreichen am Sonntag zunächst noch einmal sommerliche 25 bis 30 Grad, bevor die kühlere Luft die Oberhand gewinnt. Je nach Region sind dabei deutliche Temperaturunterschiede möglich.

Für die Betroffenen bedeutet dies, dass sie weiterhin Strecken freigeräumt und Oberleitungen repariert werden müssen. Betroffen sind das nördliche Ruhrgebiet und das Münsterland in Nordrhein-Westfalen. Dadurch kommt es auch im Fernverkehr im Norden Deutschlands zu Ausfällen und Verspätungen. Für die kommende Woche erwarten die Wetterexperten einen täglichen, wechselhaften Mix aus Sonne, Schauern und Gewittern.

Die Temperaturen gehen dabei Schritt für Schritt zurück. Der Montag wird so ein Tag sein, wo man deutschlandweit durchatmen kann, mit häufig sonnigen Phasen, vereinzelt Schauer und Gewitter. Dienstag geht's dann wieder los, dann kommt die nächste Schauerfront. Demnach muss auch in den folgenden Tagen immer wieder mit einzelnen Schauern und Gewittern gerechnet werden.

Ab Mittwoch liegen die Höchstwerte vielerorts nur noch bei rund 22 Grad. Eine neue Hitzewelle ist nach aktuellem Stand vorerst nicht in Sicht





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hitzewelle Schauer Gewitter Starkregen Hagel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DWD warnt nach Hitzewelle vor unwetterartigen Gewittern in DeutschlandMit dem ruhigen Hochdruckwetter ist es vielerorts erst einmal vorbei, stattdessen kann es teils unwetterartige Gewitter geben.

Read more »

Hagel und Starkregen möglich: Unwetterartige Gewitter beenden die erste Hitzewelle des JahresDer Deutsche Wetterdienst warnt vor kräftigen Gewittern ab Freitagnachmittag. Drei Tage, drei sehr unterschiedliche Wetterlagen – ein Überblick.

Read more »

Erneut Schauer und Gewitter nach sonnigem SamstagNach einer kurzen Unwetter- und Regenpause am Samstag wird es ab Sonntag in Niedersachsen und Bremen wieder bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen bleiben sommerlich.

Read more »

Schauer und Gewitter verdrängen HitzeOffenbach - Der Wetterwechsel hin zu etwas kühlerer und feuchterer Witterung greift in Deutschland immer mehr um sich. Die Hitze werde verdrängt, teilte

Read more »