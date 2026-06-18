Hitzewelle in Deutschland: Die besten Orte für Abkühlung an Nordsee, Ostsee und Badeseen

Bei Temperaturen bis zu 35 Grad sucht Deutschland nach Abkühlung. Ein Überblick über empfehlenswerte Reiseziele an Nord- und Ostseeküste sowie in Badeseen im Inland, die bei der aktuellen Hitzewelle willkommene Erfrischung bieten.

Deutschland erleidet eine Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 35 Grad. Für Abkühlung sorgen die Küsten der Nord- und Ostsee sowie zahlreiche Badeseen im Inland. An der Nordsee wird das Wetter am Wochenende mit bis zu 26 Grad am Samstag und 23 Grad am Sonntag angenehmer, während im Binnenland extreme Hitze herrscht.

Empfohlene Ziele sind St. Peter-Ording mit seinem langen Strand und Promi-Flair, Westerland mit seiner lebhaften Promenade und die ruhige Insel Amrum. An der Ostsee bieten sich Fehmarns Grüner Brink für Ruhe und Natur sowie der Darßer Weststrand mit karibikähnlichem Flair an. Bei Bedrohung durch Gewitter am Samstagabend gibt es zuvor noch bis zu 29 Grad und bestes Badewetter. Alternativ locken Badeseen im Süden wie der Walchensee bei München und der Eibsee mit Blick auf die Zugspitze.

Diese Orte sind von vielen Regionen Deutschlands aus für einen spontanen Tages- oder Wochenendtrip erreichbar und garantieren bei der aktuellen Hitzewelle willkommene Abkühlung. Die Hitzewelle rollt über Deutschland hinweg und bringt extreme Temperaturen von bis zu 35 Grad in weiten Teilen des Binnenlandes. Viele Menschen suchen daher nach Möglichkeiten, der Gluthitze zu entfliehen. Glücklicherweise bietet Deutschland mit seiner langen Küste an Nord- und Ostsee sowie seinen vielen Badeseen ideale Destinationen für eine kühle Auszeit.

Besonders die Küstenregionen versprechen nicht nur niedrigere Temperaturen, sondern auch maritime Urlaubsstimmung, oft nur wenige Autostunden von großen Städten entfernt. Während im Landesinneren die Hitze unerträglich wird, können Reisende an den Küsten mit milderen 23 bis 26 Grad und viel Sonne rechnen - ein deutlicher Unterschied, der einen Trip sehr attraktiv macht. An der Nordsee sind drei Orte besonders empfehlenswert. St. Peter-Ording besticht mit zwölf Kilometern Strand, Wassersportmöglichkeiten und einer Promi-Szene, zu der auch Sängerin Nena gehört.

Der große Strand bietet trotz Beliebtheit viel Platz. Westerland hingegen ist für Besucher gedacht, die Trubel mögen: Hier gibt es eine belebte Promenade, viele Geschäfte und Fressbuden. Wer es ruhiger bevorzugt, sollte zur nordfriesischen Insel Amrum fahren. Der Kniepsand mit flach abfallendem Strand und der Inselwald zwischen den Kiefern bieten Entspannung und Schatten.

An der Ostsee ist das Badewetter am Samstag noch mit bis zu 29 Grad bestens, bevor am Sonntag kühleres, aber sonniges Wetter eintritt. Fehmarns Grüner Brink ist ein Geheimtipp für Familien und Erholungssuchende, während der Darßer Weststrand auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst mit türkisblauem Wasser und weißem Sand karibisches Flair verbreitet. Für diejenigen, denen die Fahrt an die Küsten zu weit ist, bleiben die zahlreichen Badeseen in den südlichen Bundesländern.

Der Walchensee südlich von München ist zwar gut besucht, lockt aber mit strahlend blauem Wasser und vielen Kiesstränden. Taucher und Wassersportler schätzen ihn besonders. Bei extremem Andrang wird die Zufahrt zeitweise gesperrt - früh anreisen lohnt sich. Ähnlich reizvoll ist der Eibsee am Fuß der Zugspitze.

Durch das Motorbootverbot herrscht hier eine ruhige Atmosphäre, und der Blick auf die Zugspitze ist einzigartig. Allerdings sollten Besucher Badeschuhe für den kiesigen Uferbereich mitnehmen. Diese Seen sind perfekt für einen Tagesausflug und bieten erfrischende Abkühlung inmitten der Alpenkulisse





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