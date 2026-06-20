Hitzewelle in Deutschland: Gewitter bringen keine Abkühlung

Trotz heftiger Gewitter bleibt die Hitze in Deutschland bestehen. Meteorologen warnen vor weiterem unwetterartigen Wetter mit Starkregen und Sturmböen, während die Temperaturen in einigen Regionen auf bis zu 40 Grad steigen.

Die anhaltende Schwüle und Hitze in Deutschland wird durch anhaltende Gewitter nicht gemildert, sondern durch Regen und Feuchtigkeit verstärkt. Die Temperaturen bleiben hoch, und der Hitzestress wird in vielen Regionen als besonders belastend empfunden.

Meteorologen warnen vor weiterhin heftigen Gewittern, insbesondere im Südwesten und später im Nordwesten, mit lokal unwetterartigen Entwicklungen, Starkregen und schweren Sturmböen. Die größte Gefahr liegt im Norden und in der Osthälfte des Landes, am Sonntag auch in der Mitte und im südlichen Bergland. Ein Experte weist darauf hin, dass seit Tagen eine glühend heiße Luftmasse über dem Südwesten liegt und kein Ende der Hitze in Sicht ist.

Tag für Tag werden Temperaturen über 35 Grad erwartet, in den heißesten Gebieten sogar Werte um 40 Grad





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