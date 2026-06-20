Hitzewelle in Deutschland: Menschen suchen Abkühlung an ungewöhnlichen Orten

Bei einer anhaltenden Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 38 Grad suchen die Menschen in Deutschland nach kreativen Wegen, sich abzukühlen. Von Kirchen über Kinos bis zu speziellen städtischen Kühleinrichtungen - ein Überblick über die besten Fluchtorte vor der Hitze und wichtige Sicherheitshinweise.

Deutschland erlebt eine intensive Hitzewelle mit Temperaturen von teilweise über 35 Grad, im Südwesten sogar bis zu 38 Grad, und für das Wochenende werden ähnlich hohe Werte prognostiziert.

Die Meteorologen sehen keine Entspannung; im Südwesten könnte die 40-Grad-Marke erreicht werden. Auf der Suche nach Abkühlung nutzen die Menschen verschiedene Möglichkeiten: Neben klassischen Badegewässern wie dem Strandbad Wannsee oder Freibädern bieten ungewöhnliche Orte wie Kirchen oder Kinos kühle Zuflucht. Kirchen profitieren von ihren dicken Steinmauern, die auch bei Hitze angenehme Temperaturen bewahren. Kinos sind klimatisiert und erleben dadurch eine kleine Renaissance.

Ebenso kühl sind Museen, insbesondere außergewöhnliche Orte wie der ehemalige DDR-Atombunker Harnekop. Auch die Natur hält schattige und kühle Ecken bereit: Dichte Laubwälder in Brandenburg und die ganzjährig kühle Kochquelle bei Kunsterspring. Für Aktive sind Wassersportarten wie Stand-up-Paddling oder Kajaktouren im Spreewald beliebt. Wasserspielplätze, etwa im Volkspark Potsdam, sind bei Kindern heiß begehrt.

In Saarbrücken setzt die Stadt auf eine Wassernebelanlage und eine Klima-Kiste, einen bepflanzten Holzpavillon, um den Bewohnern Abkühlung zu bieten. Ärzte und Wetterexperten raten, Schatten aufzusuchen, Alkohol zu meiden, leichte Kost zu essen und Sport nur in den kühleren Tageszeiten zu treiben. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Kinder und Personen mit Vorerkrankungen. Eine extreme Gefahr geht von geparkten Autos aus, in denen sich innerhalb von Minuten lebensbedrohliche Temperaturen entwickeln können.

Deshalb dürfen Kinder und Haustiere niemals allein im Fahrzeug bleiben. Zudem warnen Meteorologen vor Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen, sodass Deutschland ein Wetter-Wochenende der Extreme erlebt: tagsüber Hitze, abends Gewitter. Die Frage nach einer nachhaltigen Abkühlung kann derzeit nicht positiv beantwortet werden





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