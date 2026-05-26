Hitzewelle in Deutschland: Temperaturen bis zu 35 Grad, Mallorca bleibt im Schatten

Die Hitzewelle in Deutschland erreicht ihren Höhepunkt am Dienstag. Während auf Mallorca Temperaturen von 26 bis 27 Grad erwartet werden, knacken wir in Deutschland locker die 30-Grad-Marke. Die Temperaturen sinken dann am Mittwoch und Donnerstag, bevor sie am Wochenende wieder steigen. Es bleibt trocken und keine extreme Wetterlagen zu erwarten.

Heute darf niemand neidisch sein auf Urlauber, die gerade auf Mallorca sind. Denn in Deutschland erreicht die Hitzewelle am Dienstag ihren Höhepunkt. Während auf der Insel in manchen Regionen "nur" 26 oder 27 Grad gemessen werden, knacken wir locker die 30-Grad-Marke.

Zwar gibt es in den nächsten Tagen eine kleine Kälte-Delle. Doch zum Wochenende steigen die Temperaturen erneut.. Da kommt selbst Mallorca nicht mit. Das spanische Festland erreicht zwar 33 bis 34 Grad.

So liegen die Temperaturen aber auch in Mannheim oder Karlsruhe. Es könnte sogar einen Spitzenwert von 35 Grad geben," erklärt Klimatologe Dr. Karsten Brandt gegenüber BILD.drehen heute auf volle Leistung. Da kann man sich nur wie am langen Pfingstwochenende einen Badesee oder ein kühles Plätzchen suchen. So wie Dr. Brandt.

Der Wetterexperte verbrachte die schönen Stunden am Montag im Garten, freute sich über die Pflanzen.von morgen an ab. Über Nord- und Ostsee drückt Kaltluft die warme Luft in Richtung Südwesten. Die Folge: Die Temperaturen sinken von Dienstag auf Mittwoch: Cuxhaven (Niedersachsen) von rund 24 auf 14, Hamburg von 29 auf 19, Leipzig (Sachsen) von 30 auf 23 oder Köln (Nordrhein-Westfalen) von 32 auf 25 Grad. Dominik Jung zu BILD: "Es gibt eine kleine Kälte-Delle am Mittwoch und Donnerstag.

Im Nordosten geht es runter auf 18 bis 22, 23, 24 Grad. Im Südwesten bleibt es hochsommerlich bei 25 bis 30 Grad. Und Freitag sind es schon wieder überall flächendeckend 25 bis 33 Grad, am Samstag bis 34 Grad. Laut dem Diplom-Meteorologen sind keine Hitze-Gewitter oder extreme Wetterlagen zu erwarten.

Es bleibt trocken. Bis zum kommenden Sonntag soll es fast keine Niederschläge geben





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