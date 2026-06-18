Hitzewelle mit Tropennächten und Gewittern über Deutschland

Extreme Hitze mit Temperaturen bis zu 40 Grad, erste Tropennächte des Jahres und heftige Gewitter erwarten Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Starkregen, Hagel und gesundheitlichen Risiken, insbesondere für ältere Menschen.

Die Hitzewelle erreicht Deutschland mit voller Wucht und bringt nicht nur tagsüber, sondern auch in der Nacht extreme Temperaturen mit sich. Während am Donnerstag vielerorts bereits Werte von deutlich über 30 Grad erwartet werden, drohen in einigen Regionen die ersten Tropennächte des Jahres, bei denen die Temperaturen auch nachts nicht unter 20 Grad fallen.

Hoch "Gorgias" ist verantwortlich für die heiße und feuchte Luft, die aus Nordwestafrika nach Mitteleuropa strömt. Besonders im Südwesten wird die Sonne die Quecksilbersäule regional auf bis zu 36 Grad treiben, und bis zum Wochenende sind sogar Spitzenwerte von bis zu 40 Grad möglich. Lediglich an den Küsten bleibt es mit Werten um die 30 Grad etwas gemäßigter.

Die hitzebedingte Entwicklung zeigt sich deutlich, wie das Beispiel aus Mülheim an der Ruhr verdeutlicht: Nach einer Messung von elf Grad am Dienstagmorgen stieg das Thermometer bereits am Mittwochmittag auf 30 Grad an. Zunächst sind der äußerste Nordwesten und Westen Deutschlands von der Hitze betroffen, doch mit fortschreitender Zeit breitet sie sich weiter aus. Die Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bereits vor lokalen, heftigen Starkregenereignissen, die zusammen mit Hagel und Sturmböen auftreten können.

Marcel Schmid vom DWD betont, dass besonders nach heißen und schwülen Tagen die Wahrscheinlichkeit für Gewitter am Abend hoch ist. Allerdings bringen diese Gewitter keine dauerhafte Abkühlung, da die Temperaturen schnell wieder über die 30-Grad-Marke klettern. Neben den unmittelbaren Wettergefahren besteht außerdem ein erhebliches gesundheitliches Risiko durch die anhaltende Hitze. Ältere und pflegebedürftige Menschen sind besonders gefährdet.

Für Teile des Südwestens wurde bereits starke Wärmebelastung prognostiziert. Dominik Jung, Meteorologe, warnt: "Hitze ist der stille Killer. Das Wetterphänomen mit den meisten Todesopfern weltweit.

" Mit jedem Tag der Hitzewelle nimmt die Belastung für den Körper zu. Wie lange die Hitzewelle anhalten wird, ist noch nicht abschließend klar. Nach aktueller Prognose bleibt die schwülheiße Luft bis zum Wochenende über Deutschland liegen, mit erneuten Temperaturen zwischen 30 und 37 Grad an vielen Orten. Erst am Sonntag bestehen Chancen auf einen Wetterwechsel, der zu sinkenden Temperaturen führen könnte, jedoch laut Wetterexperte Schmid noch nicht als sicher gilt





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