Hitzewelle rollt auf Deutschland zu: Bis zu 38 Grad erwartet

Nach einem kuehlen und regnerischen Wochenbeginn steht Deutschland eine Hitzewelle bevor. Meteorologen erwarten ab Mitte der WocheTemperaturen von bis zu 38 Grad, wobei zunaechst Gewitter die Hitze bremsen koennten.

Anstatt sommerlicher Bedingungen dominieren derzeit Regenwolken, Schauer und kühle Temperaturen das Wetter in Deutschland . Tiefauslaeufer vom Atlantik lenken feuchte Luft ins Land, sodass vielerorts nur 16 bis 17 Grad erreicht werden, im Süden bleibt es teilweise noch kühler.

Doch eine Hitzewelle ist bereits angekündigt. Am Samstag bleibt es in weiten Teilen Deutschlands kühl, und ausgerechnet zum Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft am Sonntagabend müssen viele Fans mit ungemütlichem Wetter rechnen. Meteorologe Dominik Jung prognostiziert gegenüber BILD: Es ist zu erwarten, dass die Temperaturen bereits zu Beginn der kommenden Woche wieder über die sommerliche 25-Grad-Marke steigen. Bis zur Wochenmitte könnten vielerorts dann 28 bis 30 Grad erreicht werden.

Regional sind ab Donnerstag sogar 32 Grad möglich, vor allem suedlich einer Linie zwischen Koeln und Dresden. Wetterexperte Dr. Karsten Brandt erklaert: Damit rueckt auch der erste sogenannte Wuestentag des Jahres naeher. So werden in der Meteorologie extrem heiße Tage genannt, an denen die Tageshoechsttemperatur 35 Grad erreicht oder uebersteigt. Einzelne Berechnungen zeigen sogar Werte bis zu 38 Grad.

Allerdings handelt es sich dabei noch um Wettermodelle und Trends. Gewitter koennten die Hitzewelle zwischenzeitlich abschwaechen





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