Hitzewelle rollt auf Deutschland zu: Bis zu 40 Grad am Wochenende erwartet

Nach dem erfolgreichen Vorstoß der deutschen Elf bei der WM kommt nun auch das Wetter in Fahrt. Meteorologen prognostizieren eine massive Hitzewelle mit Spitzenwerten von bis zu 40 Grad, insbesondere im Südwesten und entlang des Rheins. Der Deutsche Wetterdienst erwartet steigende Temperaturen und überwiegend trockenes Wetter, wenn auch lokal begrenzte Gewitter nicht ausgeschlossen werden.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft erfolgreich vorgelegt, und jetzt zieht auch das Wetter langsam nach. Allerdings braucht Petrus noch etwas Zeit, um so richtig in Fahrt zu kommen.

Die Prognosen der Wetterexperten machen jedoch schon jetzt Lust, Fußball unter freiem Himmel zu genießen, denn das, was im Anflug ist, hat beste Aussichten, zum Sommermärchen zu werden. In weiten Teilen Deutschlands wird es in den kommenden Tagen deutlich wärmer, mit Spitzenwerten, die in einigen Regionen nahe der 40-Grad-Marke liegen könnten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Norden zunächst nur 16 bis 19 Grad, während in der Mitte und im Süden 20 bis 24 Grad erreicht werden.

Besser sieht es in tieferen Lagen von West- und Südwestdeutschland aus, wo 25 bis 29 Grad angesagt sind. Am Freitag sollen es dann im Norden 18 bis 23 Grad werden, im Rest des Landes 24 bis 30 Grad, entlang des Oberrheins sogar bis zu 33 Grad. Der DWD rechnet dann mit überwiegend trockenem Wetter. Am Wochenende könnten es am Oberrhein bis zu 36 Grad werden.

Deutschland heizt sich also auf, bevor eine richtige Hitzewelle kommt. Wetterexperte Jung kündigt an: "Vor allem im Südwesten und entlang des Rheins sind am nächsten Wochenende Spitzenwerte nahe der 40-Grad-Marke möglich.

" Auch Klimatologe Dr. Karsten Brandt von der BILD-Anfrage bestätigt: "Die Temperaturen gehen rasant nach oben! " Bereits heute breite sich in der Mitte Deutschlands die erste Warmfront aus, allerdings sei noch "ein bisschen, aber warmer Regen" möglich. Für Brandt ist die Entwicklung "ein Hammer", denn die Temperaturen lagen vielerorts am Morgen noch im einstelligen Bereich. Er vergleicht: "Da muss man sich erstmal akklimatisieren.

Das ist, als würde man in einem tropischen Urlaubsland aus dem Flugzeug steigen: Da kommt man aus einer kalten Region, und es knallt einem die Hitze ins Gesicht.

" Der erste Vorbote der Hitzewelle wird bereits am Freitag spürbar, wenn es laut Brandt fast in ganz Deutschland "um die 30 Grad oder sogar drüber" werden soll. Am Donnerstag wird es "so richtig stramm": "33 Grad in Köln, um die 35 Grad im Rhein-Main-Gebiet, 30 Grad in Dresden.

" Im Raum Karlsruhe sind sogar bis zu 37 Grad möglich. Ein kleiner Wermutstropfen: "Übers Wochenende könnte es bei schwülen Temperaturen hier und da kleinere Gewitter geben.





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