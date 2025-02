Hitzfelds Besuchs-Geste für Hoeneß im Gefängnis

Ottmar Hitzfelds Besuch von Uli Hoeneß während seiner Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung enthüllt eine bewegende Geste des ehemaligen Bayern-Trainers.

FC Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung im Jahr 2014 in einem Gefängnis in Bayern verbüßt. Während seiner Haftzeit besuchte ihn der ehemalige Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld , der seiner damaligen Zeit als Trainer der Münchner für seine besondere Geste bekannt ist.

Hitzfeld, der Hoeneß in den Jahren 1998 bis 2004 und 2007 bis 2008 trainierte, wollte seinem ehemaligen Vorstandsmitglied einen Wein spendieren, was im Gefängnis jedoch nicht erlaubt war. Als Alternative übernachtete Hitzfeld am Vortag in der Nähe des Gefängnisses, um die erlaubte Besuchszeit nicht zu verpassen. Gemeinsam kauften sie sich Schokolade, die sie sich im Gefängnis schmecken ließen. Hoeneß würdigte diese Geste des ehemaligen Trainers und erinnerte daran, dass Hitzfeld immer ein Mensch gewesen sei, der an seine Freunde dachte, selbst in schwierigen Zeiten. Hoeneß wurde im März 2014 wegen Steuerhinterziehung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. 2016 wurde er vorzeitig aus der Haft entlassen, die restliche Strafe wurde zum 29. Februar 2016 ausgesetzt.





SPORTBILD / 🏆 90. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

FC Bayern München Uli Hoeneß Ottmar Hitzfeld Haftstrafe Steuerhinterziehung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Musks Geste löste Kontroverse aus: Nazi-Gruß oder ungeschickte Geste?Elon Musks Auftritt vor Anhängern von Donald Trump und die darauffolgende kontroverse Geste lösten eine Debatte über Antisemitismus und politische Rhetorik aus.

Weiterlesen »

Pistorius betont strategische Bedeutung technologischer Innovationen für die Bundeswehr während seines Besuchs in Bremendeutscher Verteidigungsminister Boris Pistorius besucht Bremen und unterstreicht die Bedeutung von Technologien für die Bundeswehr. Er trifft sich mit Führungskräften von Airbus Defence & Space und Naval Vessels Lürssen (NVL) und besichtigt Produktionsstandorte.

Weiterlesen »

Hoeneß schweigt zu Gerüchten um seine Zukunft beim VfB StuttgartTrainer Sebastian Hoeneß reagiert auf Spekulationen über sein Trainerkarriere-Zukunft beim VfB Stuttgart und konzentriert sich auf das nächste Bundesliga-Spiel gegen Mainz 05.

Weiterlesen »

Sebastian Hoeneß schweigt zu Gerüchten um seine Zukunft beim VfB StuttgartStuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß äußert sich vorerst nicht zu Gerüchten über ein mögliches Interesse anderer Klubs an ihm. Sein Vertrag läuft noch bis 2027, soll aber eine Ausstiegsklausel enthalten. Hoeneß konzentriert sich vorerst auf das Spiel bei Mainz 05.

Weiterlesen »

Usher überrascht seine Frau an ihrem ersten Hochzeitstag mit romantischer GesteDer Sänger Usher feierte am 11. Februar den ersten Hochzeitstag mit seiner Frau Jennifer Goicoechea. Er überraschte sie mit einer Klaviermusik und einer eigenen Version von Robin Thicke's 'Angels'. Das Paar hatte ihre Hochzeit direkt nach Ushers Super-Bowl-Halbzeitshow im Drive-Thru-Tunnel von Vegas Weddings gefeiert.

Weiterlesen »

FC Bayern: Max Eberl mit Kritik an Uli Hoeneß wegen Leverkusens Florian Wirtz: 'Gehört sich nicht'FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat den Traum von Florian Wirtz beim FC Bayern München - Sportvorstand Max Eberl hält sich da lieber zurück.

Weiterlesen »