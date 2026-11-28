Anne Wünsche diskutiert mit ihrer Tochter über Mobbing. Oliver Pocher teilt den Clip und fällt ein hartes Urteil über die dreifache Mutter.

in der Küche hantiert. Dort diskutiert das Mutter-Tochter-Duo über Erziehung, über Mobbing und über die Frage, wie viel Verantwortung Eltern dabei tragen. Während der Diskussion fällt Anne Miley offenbar mehrfach ins Wort, woraufhin sie schimpft: "Nein, jetzt reicht's dir.

Du lässt mich doch mal ausreden. Es nervt, dass du mich nicht ausreden lässt.

Advertisement

Advertisement

" Was Oliver von dem Gespräch hält, zeigt die eingeblendete Botschaft:Inhaltlich scheinen Mutter und Tochter jedoch unterschiedliche Ansichten zu vertreten. Anne betont, dass sie ihren Lebensweg ganz bewusst gewählt habe und darin nichts Verwerfliches sehe. Ihrer Meinung nach liegt das Problem woanders: Eltern sollten genauer hinschauen, wie ihre Kinder mit Menschen umgehen, die anders aussehen oder anders leben.