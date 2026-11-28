In Bayern leben geschätzt mehr als 1.070 Menschen mit HIV, ohne davon zu wissen. Fachleute drängen auf bessere Tests – und warnen vor Hürden bei der Versorgung. Was könnten Drogenkonsumräume bringen?

In Bayern leben geschätzt mehr als 1.070 Menschen mit HIV, ohne davon zu wissen. Fachleute drängen auf bessere Tests – und warnen vor Hürden bei der Versorgung.

Was könnten Drogenkonsumräume bringen? München - Angesichts leicht steigender HIV-Zahlen und einer oft erst spät bei Symptomen gestellten Diagnose warnen Verbände in Bayern vor finanziellen Einschnitten bei Prävention und Beratung. Die Münchner Aids-Hilfe und die Freie Wohlfahrtspflege kritisierten anlässlich des Welt-Aids-Tags am 1. Dezember, es seien Kürzungen geplant.

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Gesundheitsministerin Judith Gerlach verweist hingegen auf Millionenbeträge für Prävention und ein breites Netz an Hilfsangeboten. Laut einem Ministeriumssprecher wurden Mittel nicht gekürzt, sondern Schwerpunkte verlagert. Der Münchner Infektiologe Christoph Spinner sieht vor allem Bedarf an gezielteren Präventionsangeboten und einem besseren Zugang zu HIV-Tests und Therapien. Weil die Infektionszahlen speziell bei Drogenkonsumenten seit Jahren leicht zunehmen, ist auch die Debatte um Drogenkonsumräume neu entfacht.