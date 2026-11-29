Fabian Kroese ist 26, als er seine HIV-Diagnose bekommt. Mittlerweile lebt er seit sechs Jahren mit dem Virus. In seinem Leben eingeschränkt fühlt er sich nicht. Wo es aber Probleme gibt.

- Fabian Kroese ist 26, als er seine HIV-Diagnose bekommt. Mittlerweile lebt er seit sechs Jahren mit dem Virus. In seinem Leben eingeschränkt fühlt er sich nicht.

Wo es aber Probleme gibt. Eigentlich soll es ein ganz normaler Tag für Fabian Kroese werden. Der damals 26-Jährige geht um 8.00 Uhr zum Gesundheitsamt Düsseldorf, ein Routinetermin.

Advertisement

„Ich dachte, ich hole mir nur mein Ergebnis ab und gehe dann arbeiten. “ Doch dieses Mal ist der Test positiv. Kroese gehört zu den rund 100.600 Menschen, die in Deutschland laut Schätzungen des Robert Koch-Instituts mit HIV leben. Bei einer Infektion mit HIV werden Teile des Immunsystems zerstört.