HIV-Epidemie in Russland: 27 Regionen betroffen, Ausbrüche in Kliniken nehmen zu

Laut Bericht sind in Russland 27 Regionen von einer HIV-Epidemie betroffen. Hygieneverstöße in Kliniken treiben die Übertragungen voran.

In Russland wurde bekanntgegeben, dass in 27 Regionen des Landes eine allgemeine HIV-Epidemie herrscht. Wie 'Euronews' berichtet, breiten sich die Infektionen derzeit über die klassischen Risikogruppen hinaus auf die Gesamtbevölkerung aus. Besonders besorgniserregend sind laut dem Bericht die Entwicklungen in den Regionen Kemerowo, Irkutsk und Swerdlowsk.

Als Hauptursache für die Übertragungen nennen Experten Verstöße gegen Hygiene- und Seuchenschutzbestimmungen in medizinischen Einrichtungen. Der Fall zeigt, dass die Ausbreitung nicht allein über das individuelle Verhalten erklärt werden kann, sondern eng mit dem Umgang in Kliniken verbunden ist.

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Hygieneverstöße als Hauptursache der Übertragungen

Die Ausbreitung der Viren steht nach Angaben der Experten in direktem Zusammenhang mit der Wiederverwendung von Einwegmaterial. Es komme vor, dass medizinisches Einwegmaterial bei der Behandlung mehrerer Patienten benutzt werde.

Betroffen seien etwa Katheter oder Blutzuckermessgeräte. Auf diesem Weg können Hepatitis C und HIV von einer Person auf die nächste gelangen, ohne dass dies beim Patienten sofort bemerkt wird.

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Meistens wüssten die Menschen, die ihre Infektion auf diesem Weg weitergeben, gar nicht, dass sie Hepatitis C oder HIV in sich tragen. Dadurch bleiben Infektionsketten oft lange unentdeckt, bis mehrere Personen betroffen sind.

Ausbrüche in Kliniken und Dialysezentren seit 2025

Im Jahr 2025 registrierte Russland landesweit acht Ausbrüche von Hepatitis C und HIV in Gesundheitseinrichtungen. Dabei infizierten sich 104 Patienten, der höchste Wert seit 15 Jahren.

Die Zahl der Einzel- und Mischinfektionen in medizinischen Einrichtungen erreichte damit einen neuen Rekord. Im Jahr 2026 kam es laut 'Euronews' bereits zu elf Infektionsclustern, bei denen sich mehrere Menschen am selben Ort ansteckten.

Einer der größten Ausbrüche ereignete sich in einer Klinik in Kabardino-Balkarien im Nordkaukasus. Dort erkrankten 76 Patienten während ihrer Behandlung an Hepatitis C. Bei sechs weiteren Menschen stellte man nach ihrem Klinikaufenthalt eine Mischinfektion mit Hepatitis C und HIV fest.

Drei weitere Ausbrüche traten in Dialysezentren auf, bei denen sich 26 Menschen mit den Viren ansteckten. Zudem kam es im Jahr 2026 erstmals seit sechs Jahren zu zwei Fällen, in denen Menschen durch eine Bluttransfusion mit HIV infiziert wurden.

Testlücken laut Rospotrebnadzor-Expertin Igonina

Jelena Igonina, Leiterin der Abteilung für epidemiologische Gesundheit der Bevölkerung bei Rospotrebnadzor, bezeichnete die Verstöße gegenüber 'Euronews' als systematisch und grob. Nach ihrer Einschätzung sind diese Mängel in Russland tief verwurzelt.

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Igonina erklärte, dass Blut-, Organ- und Gewebespender in den meisten Fällen auf Hepatitis C getestet werden. In anderen Bereichen sei dies jedoch schwieriger umzusetzen.

Russland liege laut Igonina beim Testen von Dialysepatienten und Transplantationspatienten zurück. Auch Kontaktpersonen und Kinder von Erkrankten würden nach ihren Angaben nicht ausreichend getestet.

Verbreitung von HIV in der russischen Bevölkerung

Nach Angaben von 'Euronews' leben in Russland derzeit rund 1,23 Millionen Menschen mit einer HIV-Diagnose, Tendenz steigend. Dies entspricht etwa 0,8 Prozent der Bevölkerung.

Das Robert Koch-Institut (RKI) nennt als primären Übertragungsweg den Kontakt mit kontaminiertem Blut, etwa bei unsicheren medizinischen Injektionen oder beim Drogenkonsum mit Spritzen. Diese Angaben decken sich mit den Erkenntnissen zu den Ausbrüchen in russischen Kliniken.

Im alltäglichen sozialen Miteinander besteht laut den Informationen kein relevantes Infektionsrisiko. HIV wird nicht über Speichel, Tränen, Insektenstiche oder Trinkwasser übertragen, sondern über infizierte Körperflüssigkeiten wie Blut, Sperma, Vaginal- und Rektalsekret sowie Muttermilch.