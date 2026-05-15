Kasper Hjulmand betont seine Zufriedenheit und seine Zukunftspläne als Leverkusener Trainer. Er betont, dass er zufrieden sei mit seiner Arbeit und den Leistungen seiner Mannschaft. Er spricht von einem großen Umbruch und der Notwendigkeit, alles zu versuchen, um eine gute Saison zu spielen. Hjulmand betont, dass seine Aufgabe es sei, den Spielern und der Mannschaft zu helfen, dieses Spiel zu gewinnen. Er sieht großes Potenzial in diesem Verein und in diesem Kader. Er betont, dass er nie zufrieden sei und dass Leverkusen für ihn der schwerste Job seiner Trainerlaufbahn sei. Er ist jedoch mit sich im Reinen und sieht die Arbeit seiner Mannschaft als sehr gut. Auf die Frage nach seiner Zukunft sagte Hjulmand, dass er spekuliere nicht und dass er Gespräche mit dem Verein nach dem Spiel haben werde. Er betonte, dass er einen Vertrag habe und sehr froh sei, in Leverkusen zu arbeiten. Er sieht die Zukunft der Mannschaft sehr gut und wünscht sich, in der Champions League zu spielen. Hjulmand betonte, dass er nicht zufrieden sei, wenn Leverkusen nur für die Europa League spiele und dass er immer an der Spitze spielen wolle.

Kasper Hjulmand (54) war entspannt und aufgeräumt, als er am Freitagmittag in der BayArena saß. Es war seine 96. Pressekonferenz als Leverkusen er Trainer . Er betonte, dass er zufrieden sei mit seiner Arbeit und den Leistungen seiner Mannschaft.

Er sprach von einem großen Umbruch und der Notwendigkeit, alles zu versuchen, um eine gute Saison zu spielen. Hjulmand betonte, dass seine Aufgabe es sei, den Spielern und der Mannschaft zu helfen, dieses Spiel zu gewinnen. Er sieht großes Potenzial in diesem Verein und in diesem Kader. Er betonte, dass er nie zufrieden sei und dass Leverkusen für ihn der schwerste Job seiner Trainerlaufbahn sei.

Er ist jedoch mit sich im Reinen und sieht die Arbeit seiner Mannschaft als sehr gut. Auf die Frage nach seiner Zukunft sagte Hjulmand, dass er spekuliere nicht und dass er Gespräche mit dem Verein nach dem Spiel haben werde. Er betonte, dass er einen Vertrag habe und sehr froh sei, in Leverkusen zu arbeiten. Er sieht die Zukunft der Mannschaft sehr gut und wünscht sich, in der Champions League zu spielen.

Hjulmand betonte, dass er nicht zufrieden sei, wenn Leverkusen nur für die Europa League spiele und dass er immer an der Spitze spielen wolle. Er betonte, dass er nie einfach fand, eine Fußballmannschaft aufzubauen und dass er von anderen Trainern aus ganz Europa höhe Qualität und gute Arbeit höhe. Auf die Frage nach seiner Zukunft sagte Hjulmand, dass es viel zu früh sei, darüber nachzudenken und dass er sich auf das morgige Spiel konzentrieren werde





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