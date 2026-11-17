Das Prequel Sunrise On The Reaping etabliert sich als neuer Blockbuster in der Welt von Panem. Erfahren Sie mehr über die Besetzung, die Handlung und die emotionalen Highlights des Films.

Das Prequel Sunrise On The Reaping etabliert sich als neuer Blockbuster in der Welt von Panem und beweist, dass die Franchise weiterhin massive Attraktivität besitzt. Mit globalen Einnahmen von mehr als 3,3 Milliarden Dollar aus den bisherigen fünf Filmen ist die Serie ein unbestrittener Erfolg.

Vorgeschichte der 50. Spiele in Panem

Noch ist die Welt von Lenore Dove Baird (Whitney Peak) und Haymitch Abernathy (Joseph Zada) unbeschadet. In Panem stehen die 50. Hungerspiele an, dem zweiten sogenannten Jubel-Jubiläum. Dieses besondere Ereignis verlangt von allen zwölf Distrikten, jeweils zwei Jungen und zwei Mädchen für die Arena zu stellen.

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Der 16-jährige Haymitch Abernathy aus Distrikt 12 atmet auf, als das Los zunächst nicht auf ihn fällt. Die Situation kippt jedoch, als einer der männlichen Tribute die Flucht ergreift und erschossen wird. Ein Ersatz muss dringend her, und Haymitch steigt notgedrungen in den Zug, der ihn ins Kapitol bringt. Plutarch Heavensbee überwacht den Prozess.

Propaganda und emotionale Höhepunkte

Dort angekommen, wird schnell klar, dass die Tribute aus dem verarmten Kohletagebau-Distrikt kaum eine Chance haben. Dies gilt besonders, nachdem sich Haymitch bei der Eröffnungsparade mit Panem-Diktator Coriolanus Snow kompliziert verhält. Regisseur Francis Lawrence, der bereits seinen fünften Film der Reihe inszeniert, weiß präzise, wie er sein Publikum erreicht.

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Lawrence bewegt sich zwar auf bekanntem Terrain, findet aber häufig neue, spannende Facetten. So treibt Haymitchs Abschied von seiner Mutter und seinem kleinen Bruder die Tränen in die Augen. Gleichzeitig zeigt der Film, wie Plutarch Heavensbee den Moment für die Panem-Propaganda-Show ausschlachtet und das Leid der Familie besonders kameratauglich arrangiert.

Kritik an Inszenierung und Darstellern

Manchmal erreichen die emotionalen Höhepunkte nicht ihr volles Potenzial. Francis Lawrence inszeniert viele der Todesszenen diesmal besonders blutleer. Dafür ist die angestrebte PG-13-Altersfreigabe in den USA verantwortlich, doch das führt zu einer auffälligen Diskrepanz zwischen Tonspur und Bild.

Während auf der Tonspur geschrien und geröchelt wird, wenn Figuren von Terror-Flamingos massakriert werden, ist auf der Leinwand meist nur ein lebloser Körper zu sehen. Ein atemberaubend-fataler Streitwagen-Unfall zeigt kaum sichtbare Verletzungen, die nicht zum Schadensbild passen. Der 21-jährige Australier Joseph Zada macht seine erste große Kinorolle, entfaltet aber nicht immer volle Wirkung.

Starke Besetzung und kommende Teile

Mckenna Grace läuft dem nominellen Hauptdarsteller Joseph Zada oft den Rang ab. Dennoch umgibt Francis Lawrence seinen jungen Hauptdarsteller mit einem hervorragenden Ensemble. Jesse Plemons als Plutarch Heavensbee und Mckenna Grace in einer Doppelrolle stechen hervor.

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Ralph Fiennes liefert eine weitere denkwürdige Bösewicht-Performance. Die Tribute von Panem 2 - Catching Fire Serie bietet weiterhin Best-of-Momente und bleibt stimmig. Die Welt von Lenore Dove Baird entwickelt sich weiter.