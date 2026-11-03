Hochdruckgebiet Klaus bringt Sonnenschein trotz Nebel in Deutschland

Das Hochdruckgebiet Klaus lässt Regen enden. Im Westen und Südwesten Deutschlands erscheint die Sonne, während im Alpenvorland und im Norden dichtests Hochnebel herrscht. Die Temperaturen variieren stark zwischen 4 und 11 Grad.

Ein trüber, nebliger und grauer Anblick präsentierte sich in weiten Teilen Deutschlands. Der Herbst zeigt sich aktuell von seiner ungemütlichsten Seite. Doch die düstere Wetterlage hat ein Ende, da das Hochdruckgebiet Klaus zunehmend die Wetterführung übernimmt. Regen ist daher kaum noch ein Thema und die Aussichten auf Sonnenstrahlen verbessern sich spürbar.

Wettermechanismus des Hochs Klaus

Die für die aktuelle Situation verantwortliche Wetterlage wird durch eine hartnäckige Hochnebeldecke bestimmt, die vielerorts über Deutschland liegt. Schuld an dieser Bedeckung ist die Feuchtigkeit, die nach den vergangenen Regentagen noch in den unteren Luftschichten gespeichert ist. Diese Feuchtigkeit wirkt wie ein Deckel über der kalten, feuchten Bodenluft, wodurch die Aufheizung durch die schwache Novembersonne blockiert wird. Dies betrifft insbesondere Flusstäler, Becken und das Alpenvorland.

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Regionale Unterschiede bei Sonnenchancen

Die Chancen auf Sonnenschein sind regional jedoch höchst unterschiedlich verteilt. Besonders im Westen und Südwesten des Landes kann die Sonne durch die Nebelschicht brechen. Dies gilt für das Rheinland, das Saarland, die Pfalz, den Oberrhein und das Rhein-Main-Gebiet. Diplom-Meteorologe Dominik Jung erklärt gegenüber BILD, dass dort freundliche Abschnitte möglich sind und örtlich sogar mehrere Sonnenstunden erwartet werden können. Im Gegensatz dazu stehen die Chancen im Alpenvorland, entlang der Donau, in weiten Teilen Bayerns und in Sachsen deutlich schlechter.

Temperaturverteilung und Windverhältnisse

Die Temperaturen bewegen sich zwischen 4 und 11 Grad Celsius, wobei die kühlsten Bereiche im Voralpenland zu verzeichnen sind. Wärmere Verhältnisse herrschen stattdessen in Schleswig-Holstein, im Emsland und am Niederrhein. Auch an der niederländischen Grenze klettert das Thermometer nach oben. Im Hochschwarzwald sind zwar einzelne Gipfel aus der Wolkendecke herausragend und Sonne möglich, dort pfeift jedoch ein kräftiger Ostwind mit teilweise stürmischen Böen. Im Norden und Nordwesten bleibt die Lage weiterhin von Nebel geprägt.

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Ausblick auf steigende Sonnenchancen

Die gute Nachricht für die betroffene Bevölkerung ist, dass sich die Wetterlage im Laufe der Woche weiter verbessert. Laut dem YouTube-Kanal Kachelmannwetter steigen die Sonnenchancen deutlich an. Für den Donnerstag und den Freitag werden wahrscheinlich größere Abschnitte mit Sonnenlicht erwartet. Dies bedeutet, dass die anhaltende graue Atmosphäre demnächst weichen wird und sich das Wetter auf einen angenehmeren Zustand einstellt.

Expertenmeinungen zur Wetterentwicklung

Martin Jonas vom Deutschen Wetterdienst (DWD) bestätigt die aktuelle Entwicklung und weist auf die regionalen Temperaturunterschiede hin. Er erklärt, dass die Temperaturen je nach Lage variieren und im Norden sowie an der Grenze zu den wärmeren Werten tendieren. Die Kombination aus Feuchtigkeit, Nebel und der schwachen Sonnenkraft im November führt zu dieser typischen Herbststimmung. Mit dem Einfluss des Hochs Klaus ändert sich dies jedoch zusehends zu Gunsten der Sonnenstunden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die ungemütliche Nebellage zwar anhaltend ist, aber nicht für immer. Die geografische Lage bestimmt maßgeblich, wann und wo die Sonne scheinen wird. Während die südlichen und westlichen Regionen früh von einer Auflockerung profitieren, müssen die nördlichen und östlichen Gebiete noch Geduld aufbringen. Die Vorhersagen für Ende der Woche deuten jedoch auf eine positive Wende hin.