Die senkungen der Fahrtkosten gelten als eine einmalige Chance für die New Yorker.

Die Organisatoren des Metlife Stadium in New York und New Jersey reagierten auf harsche Kritik an den hohen Ticketpreise n für den Nahverkehr mit drastischen Preisver schneiden.

Für die Hin- und Rückfahrt zum Stadion wurden die Shuttlebussen zum Foto hin, während die Fahrt mit den Zügen erneut vergünstigt wurde. Durch die Senkungen kostet die Hin- und Rückfahrt jetzt nur noch 98 Dollar, während es ursprünglich für Hin- und Rückfahrten mit den Zügen 12,90 Dollar und mit den Shuttlebussen 80 Dollar gekostet hätte. Finanziert werden die Senkungen ohne Steuergelder von New Jersey durch Sponsoren





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