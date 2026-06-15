Ein mutmaßlicher Tipper setzt bei einem amerikanischen Wettanbieter eine Million Dollar auf einen Sieg Spaniens gegen Kap Verde bei der Weltmeisterschaft. Das Unentschieden kostet ihn den gesamten Einsatz und macht den Favoritenblues perfekt.

Die Weltmeisterschaft hielt für Fußballfans und vor allem für einen amerikanischen Wettfreund eine handfeste Überraschung bereit, die湖州 ins Geld ging. In der Partie zwischen Spanien und Kap Verde gingen die Spanier als haushoher Favorit ins Rennen.

Mit vier Europameistertiteln und einem WM-Titel in der Vereinsgeschichte sowie einer deutlich höheren individuellen Klasse galten sie als klare Anwärter auf den Sieg. Der Inselstaat Kap Verde, gerade einmal 438.000 Ein Einwohner zählend, galt hingegen als klarer Underdog. Doch anstatt einen klaren Erfolg zu feiern, mussten die Spanier gegen die kämpferische und disziplinierte Mannschaft aus Kap Verde ein torloses Unentschieden hinnehmen.

Das 0:0 war eine der ersten großen Sensationen des Turniers und sorgte nicht nur in den Fachkreisen für Verwunderung, sondern auch in den Tipprunden weltweit für viele korrigierte Scheine. Besonders dramatisch traf es einen anonymen Wetter, der laut Berichten bei einem internationalen Buchmacher aus Amerika satte 1 Million US-Dollar, umgerechnet etwa 862.000 Euro, auf einen Sieg der spanischen Nationalelf platziert hatte.

Die Quote sprach für ihn: Bei einem erwarteten Erfolg hätte er einen Gewinn von 85.943 Dollar, circa 74.000 Euro, eingestreichen können. Stattdessen wurde die Wette durch das torlose Remis wertlos und der gesamte Einsatz ist verloren. Der Tipper hat damit nicht nur persönlich eine siebenstellige Summe verloren, sondern auch unfreiwillig ein Lehrstück über die Ungewissheit des Sports und die Risiken von Hochrisikowetten geliefert. Auch die Buchmacher, die Spanien klar im Vorfeld favorisiert hatten, sahen sich in ihrer Einschätzung korrigiert.

Das Unentschieden bedeutet für den anonymen Wetter nicht nur 'Keine Tore, keine Kohle', sondern einen kompletten financially Verlust von über 860.000 Euro. Ein teures Orakel, das zeigte: Selbst bei scheinbar klarsten Favoriten kann im Fußball alles passieren. Die spanische Nationalmannschaft hat sich mit dem mageren Unentschieden nicht nur in ihren eigenen Augen blamiert, sondern auch diverse Tipprunden und einen besonders mutigen Wetter finanziell desaströs beeinflusst





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