Hochtief, ein deutscher Baukonzern, hat sich zum ersten Mal in den deutschen Leitindex aufgenommen. Das Essener Unternehmen verdrängt zum 22. Juni den Volkswagen-Großaktionär Porsche Automobil Holding SE, die in den Nebenwerteindex MDax für mittelgroße Unternehmen absteigt. Gleichzeitig stürzt Porsche auf Platz 51 ab und liegt damit einen Rang hinter Zalando. Im MDax der mittelgroßen Werte gibt es neben Absteiger Porsche drei weitere Neulinge, die alle mit der Halbleiter-Industrie zu tun haben.

Die Projekte von Hochtief umfassen einige der spektakulärsten Bauwerke weltweit, u.a. das Burj Khalifa (höchster Wolkenkratzer der Welt) oder die Elbphilharmonie in Hamburgfür einen Bau-Riesen.

Zum ersten Mal steigt der Baukonzern Hochtief in den deutschen Leitindex auf. Das Essener Unternehmen verdrängt zum 22. Juni den Volkswagen-Großaktionär Porsche Automobil Holding SE, die in den Nebenwerteindex MDax für mittelgroße Unternehmen absteigt. Das teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx mit.

-Abstieg kommt der Aufstieg von Hochtief nach einem starken Lauf der Aktie in den vergangenen Monaten nicht überraschend. Der Aktienkurs hat sich binnen eines Jahres fast verdreifacht! Das Unternehmen profitiert laut Experten vor allem in den USA massiv vom Bau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI), von Milliarden-Infrastrukturprogrammen sowie steigenden Verteidigungsausgaben in vielen Ländern. In der für den Dax-Einzug relevanten Mai-Rangliste liegt die Hochtief-Aktie auf Platz 32, der ihr nach der „Fast Entry“-Regel den Aufstieg ermöglicht.

Für die Lufthansa auf Platz 34 reichte es erneut knapp nicht. Sie hätte Rang 33 gebraucht, um nach sechs Jahren in den Dax zurückzukehren. Die Porsche SE stürzte auf Platz 51 ab und lag damit einen Rang hinter Zalando.

Im MDax der mittelgroßen Werte gibt es neben Absteiger Porsche drei weitere Neulinge, die alle mit der Halbleiter-Industrie zu tun haben: Der auf die Halbleiterbranche spezialisierte Anlagenbauer Suss Microtec steigt ebenso aus dem SDax auf wie der Chip-Entwickler Elmos Semiconductor und Siltronic, ein Hersteller von Wafern (Siliziumscheiben) zur Halbleiter-Produktion. Elmos und Siltronic profitierten davon, dass sich der Streubesitz der Aktien durch Paketverkäufe der Großaktionäre vergrößert hat.

Das Trio ersetzt im MDax den Arzneimittel-Versender Redcare Pharmacy („Shop Apotheke“), den Außenwerber Ströer und den Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich





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