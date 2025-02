Hochvoltsorgen bei Porsche in Daytona - Problem gelöst?

Die 24 Stunden von Daytona 2023 brachten für die LMDh-Teams, insbesondere Porsche, Bedenken hinsichtlich des Hochvoltsystems. Mehrere Defekte traten während des Tests und der Trainings vor dem Rennen auf. Trotz der Probleme im Rennen konnte Porsche den Sieg erringen. Die Ursachen der Defekte sind jedoch noch nicht geklärt.

Das 24-Stunden-Rennen von Daytona 2023 war für die LMDh-Teams, insbesondere Porsche und BMW , geprägt von Bedenken hinsichtlich des Hochvoltsystem s. Während des „Roar before the 24“ und der Trainingsrunden vor dem Rennen traten mehrere Defekte auf. Urs Kuratle, Projektleiter für das LMDh-Programm bei Porsche Motorsport , äußerte seine Sorgen: „Ich hoffe, das entwickelt sich nicht zu einer Pandemie.“ Zum Glück blieben die Probleme im Rennen aus.

Die Ursachen der Defekte im Hochvoltsystem, das aus der Motor-Generator-Einheit (MGU) von Bosch Motorsport und einer Batterie von Fortescue Zero (ehemals Williams Advanced Engineering) besteht, sind jedoch noch immer ungeklärt. Porsche Penske Motorsport, stark betroffen, arbeitet mit den Zulieferern zusammen, um die Ursachen zu identifizieren. Jonathan Diuguid, leitender Direktor bei Penske, berichtet von sechs notwendigen Austausch der Komponenten des Energiespeichersystems (ESS) in Daytona. Es wurden bewährte Bauteile eingesetzt und die Betriebsabläufe angepasst, was die Probleme vor dem Rennen weitgehend beheben konnte.Ob das problemlose Rennen mit dem zweiten Daytona-Sieg in Folge das Ergebnis der Änderungen oder „einfach nur Glück“ war, ist laut Diuguid noch unklar. Kuratle betont, dass die Analyse der Vorfälle beim Roar und in den Trainingssitzungen noch andauert. Die Zusammenarbeit zwischen den Herstellern und Zulieferern sei jedoch gut verlaufen. Bosch Motorsport, ebenfalls mit einem Vor-Ort-Team während des Rennens, schließt sich von der Seite aus die Fehlerquelle aus. Es wurde festgestellt, dass die Probleme eher spezifisch für Porsche Penske Motorsport waren. Die Hersteller und Zulieferer werden die Analyse fortsetzen, um die Unsicherheiten in zukünftigen Rennen, auch in der Langstrecken-WM (WEC) und in Le Mans, zu beseitigen.





MST_AlleNews / 🏆 28. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Lmdh Daytona Porsche BMW Hochvoltsystem Defekte Motorsport WEC Le Mans

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gelingt Porsche dank Joker-Update die Verteidigung des Daytona-Gesamtsieges?Porsche hat über den Winter einen Evo-Joker für den 963 gezogen - Welche Updates umgesetzt wurden und warum Porsche in dieser Saison nur drei Fahrer pro Auto hat

Weiterlesen »

Porsche gewinnt auch 2025 die 24 Stunden von DaytonaFelipe Nasr, Nick Tandy und Laurens Vanthoor triumphieren beim Saisonauftakt der amerikanischen IMSA-Serie in Daytona. Es ist der 20. Gesamtsiege von Porsche beim Klassiker in Florida. Pech für WEC-Rivale BMW.

Weiterlesen »

Porsche-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Porsche-AktieDas Porsche-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Deutsche Bank AG-Analyst Tim Rokossa unterzogen.

Weiterlesen »

Die fotografische Liebeserklärung an Porsche: Rainer Schlegelmilch präsentiert sein neues Buch 'Porsche Racing Moments'Der renommierte Rennfahrer-Fotograf Rainer Schlegelmilch hat einen neuen Bildband veröffentlicht, der die Geschichte der Porsche-Langstreckenrennen erzählt. 'Rainer W. Schlegelmilch. Porsche Racing Moments' ist eine persönliche Reise durch die Geschichte des Motorsports, in der die Autos die Helden sind.

Weiterlesen »

Die Zukunft der Rente und weitere NachrichtenDer Artikel behandelt verschiedene Themen wie die Zukunft der Rente in Deutschland, die steigenden Polizeikosten für Fußballvereine, die politische Unterstützung für Donald Trump durch die Village People, die Hoffnung auf ein Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas, die militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, die Sicherheitsbedenken in der Ostsee, die Ermittlungen gegen die AfD Karlsruhe wegen Volksverhetzung, die mögliche Übernahme von TikTok durch Elon Musk, die Entdeckung einer neuen Riesenasselart, die Teilnahme an der Bundestagswahl und die neue Einschätzung zum Fall Trump durch den Sonderermittler.

Weiterlesen »

Die Wähler sind die Letzten, die über die Zukunft der Politik entscheidenDer Autor kritisiert die Politik der AfD und deren Unterstützung für rechtswidrige Vorschläge. Er argumentiert, dass die Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie in Gefahr bringt und die gemeinsame Zukunft der Europäischen Union gefährdet. Der Autor plädiert für einen entschlossenen Eingriff in die Asyl- und Einwanderungspolitik, um die Sicherheit der Menschen in Deutschland zu gewährleisten.

Weiterlesen »