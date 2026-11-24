Sat.1 veröffentlicht den genauen Starttermin für die 13. Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick. Silvia aus Mönchengladbach ist die erste bestätigte Kandidatin.

Sat.1 bestätigt die Rückkehr der umstrittenen Dating-Show Hochzeit auf den ersten Blick nach einer längeren Pause. Das Fernsehen -Format, das seit Jahren auf die emotionalen Geschichten und die komplexen Beziehungsdynamiken seiner Teilnehmer setzt, kehrte erst im ersten Quartal des neuen Jahres zurück. Die Fans der Sendung, die normalerweise das Ende des Jahres als Sendezeitraum gewöhnt sind, müssen nun auf die nächsten Folgen warten. Die Ausstrahlung der neuen Staffel ist für den Start des neuen Jahres angekündigt.

Neue Ausstrahlungstage und Logo-Redesign

Die 13. Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick wird ab 2027 wieder montags ausgestrahlt, wie einst zu den erfolgreichsten Zeiten des Formats. Die Sendezeit liegt fest bei 20:15 Uhr. Zuvor lag die Ausstrahlung oft dienstags, was eine Änderung in der Gewohnheit der Zuschauer bedeutet. Das visuelle Erscheinungsbild der Sendung wurde ebenfalls überarbeitet. Das neue Logo der Sendung ist nun in einem knalligen Rot-Pink gehalten und wirkt damit deutlich jünger als die vorherige, dezent elegantere Variante.

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Erste Kandidatin der 13. Staffel enthüllt

Sat.1 hat bereits die erste Kandidatin der 13. Staffel bekanntgegeben. Silvia aus Mönchengladbach hat sich bereits das dritte Mal für das Liebesexperiment angemeldet. Das Expertenteam hat nun für sie ein passendes Match gefunden. Die Identität der anderen elf Kandidatinnen und Kandidaten ist bislang noch nicht öffentlich. Es wird erwartet, dass auch die restlichen Namen in naher Zukunft verkündet werden, um die Spannung auf die kommenden Begegnungen zu steigern.

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Emotionen und Dramen in der neuen Staffel

Die neuen Folgen versprechen den Fans von Hochzeit auf den ersten Blick viele Gefühle, Herzklopfen und sicherlich auch das ein oder andere Drama. Die Show konzentriert sich darauf, Paare zusammenzubringen, die sich für die Scheidung entscheiden oder neue Wege in ihrer Beziehung finden. Was auf die Kandidatinnen und Kandidaten zukommt, wenn sie sich für die Scheidung entscheiden, ist Teil des Formats. Nicht immer reicht die Wissenschaft aus, um glückliche Paare hervorzubringen, was die Dramatik der Show erhöht.

Zukünftige Entwicklungen und Sendeplan

Der Sender Sat.1 setzt auf die bewährte Mischung aus Emotion und Unterhaltung. Die neue Staffel soll die Zuschauer wieder in eine Welt voller Unsicherheit und Hoffnung eintauchen lassen. Die Ausstrahlung beginnt direkt zum Start des neuen Jahres. Die Änderungen im Sendeplan und im Design sollen die Show für eine jüngere Zielgruppe attraktiver machen, ohne die Kernbotschaft der Beziehungsdynamik zu verändern. Die Fans können sich auf die weiteren Enthüllungen der restlichen Teilnehmer freuen.