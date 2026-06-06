Hochzeit des Jahres: Philipp Reimann-Andersen und Paulina Swarovski sagen Ja

Die Hochzeit von Philipp Reimann-Andersen und Paulina Swarovski in Kitzbühel war ein Ereignis, das Österreich für einen Moment zum Nabel der High Society machte. Die beiden jungen Menschen, aufgewachsen im Glanz großer Namen, haben sich bei einem Essen ihrer Eltern kennengelernt und ihre Liebe auf Instagram geteilt. Die Hochzeit war eine glamouröse Angelegenheit, bei der die Gäste in Tracht erschienen und bis spät in die Nacht gefeiert wurde.

Philipp Reimann-Andersen (26) und Paulina Swarovski (27) haben am 6. Juni in Kitzbühel Ja gesagt. Die Hochzeit der beiden ist nicht nur eine Verbindung von Herzen, sondern auch von Vermögen.

Denn unter den Gästen waren auch die Schwester der Braut, die TV-Moderatorin Victoria Swarovski (32), und ihr Partner Mark Mateschitz (34, Red Bull). Zusammen vereinen die Unternehmen der beiden ein Vermögen von mehr als 70 Milliarden Euro. Die Hochzeit machte Österreich für einen Moment zum Nabel der High Society. Paulina Swarovski, Innenarchitektin und Model, stammt aus dem legendären Kristall-Imperium.

Philipp Reimann-Andersen ist der Spross einer der reichsten und geheimnisvollsten Dynastien Deutschlands. Die Romanze der beiden begann bei einem Essen ihrer Eltern in einem Tiroler Restaurant. Im Jahr 2024 erfolgte eine wirtschaftliche Vereinigung der Familien durch eine Parfüm-Partnerschaft zwischen dem Swarovski-Konzern und dem amerikanischen Kosmetik-Riesen Coty. Die Hochzeit war eine glamouröse Angelegenheit, bei der die Gäste in Tracht erschienen und bis spät in die Nacht gefeiert wurde





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