Hochzeit in Wien: Maria-Immaculata von und zu Liechtenstein ehrt Zurab Dzidziguri

Am 31. Oktober 2026 gaben Maria-Immaculata von und zu Liechtenstein und Zurab Dzidziguri in Wien das Jawort. Die Feier vereinte griechisch-orthodoxe und katholische Riten im Beisein europäischer Royals und georgischer Traditionen.

Am 31. Oktober 2026 fand in Wien die Trauung von Maria-Immaculata von und zu Liechtenstein und Zurab Dzidziguri statt. Die 34-jährige Prinzessin trat damit rund drei Jahre nach ihrem Bruder Prinz Johann-Wenzel vor den Traualtar. Die Verlobung des Paares war zuvor nicht öffentlich bekannt gegeben worden, was die Hochzeit zu einem einzigartigen Medienereignis machte.

Dualistisches Zeremoniell in der Peterskirche

Die kirchlichen Zeremonien konzentrierten sich auf die Wiener Peterskirche. Dort wurden Maria-Immaculata und der georgische Opernsänger zuerst in einer griechisch-orthodoxen Zeremonie verheiratet. Diese erste Trauung entsprach dem Glauben des Bräutigams Zurab Dzidziguri und unterstrich die kulturellen Wurzeln der jungen Familie.

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Während dieser orthodoxen Zeremonie trugen die Braut und der Bräutigam goldene Hochzeitskronen, die mit unterschiedlichen Edelsteinen besetzt waren. Die Schmuckstücke wurden von der Schwester des Bräutigams zur Verfügung gestellt. Die Kronen symbolisieren in der orthodoxen Tradition die königliche Würde, die das Paar in seinen neuen Rollen annimmt. Direkt im Anschluss an die orthodoxe Trauung folgte eine katholische Segnung. Danach zogen die frisch Vermählten unter Jubel aus der Peterskirche.

Traditionelles Ehrenspalier und königliche Gäste

Vor dem Kirchengebäude wurden die neuen Eheleute von Freundinnen und Trauzeugen empfangen. Diese Gruppe bildete ein traditionelles georgisches Ehrenspalier. Teilnehmer dieses Rituals trafen nationale Kostüme und streckten Dolche in die Höhe, um einen Tunnel zu bilden, durch den das Paar schritt. Innerhalb dieses Tunnels gaben sich Maria-Immaculata und Zurab einen leidenschaftlichen Kuss, während im Hintergrund Seifenblasen aufstiegen und die festliche Stimmung unterstrichen.

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Im Beisein zahlreicher internationaler Royals feierte das Paar diesen Meilenstein. Zu den Gästen gehörten die Eltern der Braut, Prinz Gundakar und Prinzessin Marie von und zu Liechtenstein. Auch Prinz Johann-Wenzel war mit seiner Ehefrau Felicitas anwesend. Mitglieder des französischen Adels sowie Daria Thurn und Taxis aus Deutschland zählten ebenfalls zu den Ehrengästen. Sheikh Abdulla Al-Badi reiste aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an, um die Verbindung zu feiern.

Dynastische Regeln und familiäre Verbindung

Die späte Öffentlichkeit der Verlobung ist auf strenge dynastische Regeln des Fürstenhauses Liechtenstein zurückzuführen. Das mazedische Nachrichtenportal Metla zitierte Prinzessin Kristine von Bagration-Mukhrani, die die Hochzeit ihres Bruders Zurab am 1. November 2026 bekannt gab. Sie erklärte, dass die Ankündigung der Verlobung bisher nicht veröffentlicht wurde, um die dynastischen Gepflogenheiten zu wahren.

Zurab Dzidziguri bringt selbst royale Verbindungen in die Ehe ein. Er ist der Bruder von Prinzessin Kristine von Bagration-Mukhrani. Durch die Heirat ihrer Schwester mit Prinz Juan de Bagration-Mukhrani ist Kristine Mitglied der georgischen Fürstenfamilie Haus Mukhrani. Diese Verbindung unterstreicht die internationale Ausstrahlung der liechtensteinischen Familie und ihre engen Bande zu anderen europäischen Adelshäusern.

Familiärer Kontext und generationenübergreifende Bindung

Maria-Immaculata ist das zweite von fünf Kindern von Prinz Gundakar, 77 Jahre alt, und Prinzessin Marie, 67 Jahre alt. Zu ihren Geschwistern zählen die 36-jährige Prinzessin Léopoldine, der 33-jährige Prinz Johann-Wenzel, die 31-jährige Prinzessin Marguerite und der 28-jährige Prinz Gabriel. Die enge Bindung der Familie zeigt sich in der historischen Verbindung zu den aktuellen Herrschern.

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Prinz Gundakar ist der Neffe von Alois von und zu Liechtenstein, dem derzeitigen Oberhaupt der Fürstenfamilie. Beide Männer teilen sich den gleichen Urgroßvater Alfred von und zu Liechtenstein, der 1907 verstarb. Bis heute pflegen die beiden Familienzweige eine enge Verbindung. Bei der Hochzeit von Johann-Wenzel waren Alois und seine Ehefrau Prinzessin Sophie, 59 Jahre alt, anwesend, was die Kontinuität der familiären Traditionen bei dieser neuen Union bekräftigt.